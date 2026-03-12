De’Aaron Fox monte en puissance au bon moment

Avec 16 succès sur les 17 derniers matches, tout va bien pour les Spurs depuis six semaines. Il en va de même pour De’Aaron Fox, qui est particulièrement tranchant ces derniers jours, avec 23.3 points et 7.8 passes de moyenne sur les quatre dernières rencontres, en perdant seulement six ballons au total.

« Il est passé à la vitesse supérieure. Visuellement, on le voit et les chiffres le prouvent. Il a trouvé son rythme », estime son coach Mitch Johnson après avoir vu le All-Star compiler 25 points et 9 passes dans la victoire face aux Celtics. « Il prend les bonnes décisions, ne force rien et fait le juste choix », ajoute Victor Wembanyama.

L’ancien des Kings n’a pas une énorme expérience des playoffs, avec une seule participation en 2023, mais avec déjà 9 saisons dans les jambes et presque 600 matches de saison régulière, il a un bagage considérable par rapport à beaucoup de ses jeunes coéquipiers. « Il n’est pas vieux mais avec sa carrière NBA, il sait ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire », admire ainsi Dylan Harper, qui vit sa première saison.

Il sait donc que, le printemps approchant, c’est le moment de monter en puissance.

« Je veux seulement être à mon sommet physiquement et mentalement vers la fin de saison. On s’en rapproche », confirme De’Aaron Fox. « C’est une question de maturité. On apprend à prendre soin de son corps, à faire beaucoup de choses à la maison pour se reposer, tout en travaillant pour être meilleur pour la fin de saison. »

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 27:45 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31:26 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32:02 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35:06 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35:18 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33:21 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 35:56 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 45 36:57 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 2024-25 SA 17 34:00 44.6 27.4 81.9 0.5 3.8 4.3 6.8 2.7 1.5 2.4 0.3 19.7 2025-26 SA 56 31:28 49.1 34.4 75.6 0.6 3.2 3.7 6.3 2.3 1.2 2.3 0.3 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.