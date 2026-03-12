Donovan Mitchell veut discuter avec la NBA pour faire évoluer la règle du « challenge »

Il reste moins de 40 secondes à jouer entre Orlando et Cleveland. Le Magic mène de cinq points, mais les Cavaliers sont en pleine tentative de comeback, après avoir compté jusqu’à 13 points de retard à moins de cinq minutes du terme. Donovan Mitchell dégaine très vite à 3-points pour ramener les siens à 122-120. Convaincu d’avoir été touché au niveau des jambes par Tristan Da Silva sur son tir, l’arrière de Cleveland écarte les bras et affiche son incompréhension en direction des arbitres. En vain. Et de toute façon, les Cavaliers n’avaient plus de « challenge » à disposition pour contester la décision. Pour Mitchell, ce genre de situation ne devrait pas exister.

Kenny Atkinson avait en effet pris le pari d’utiliser ses deux « challenges » dès le premier puis le troisième quart-temps, avec succès à chaque fois. Mais ces recours précoces l’ont privé de la possibilité de faire réexaminer un autre coup de sifflet litigieux dans le money-time.

« Certaines décisions arbitrales compliquées ne sont pas allées dans notre sens », regrette Donovan Mitchell. « Il y avait faute sur l’un de mes 3-points, et j’ai du mal avec cette règle selon laquelle, une fois vos deux challenges utilisés, vous ne pouvez pas en récupérer un autre, même si vous avez obtenu gain de cause sur les deux. »

« Ce sont des coups de sifflet qui ne devraient pas être manqués »

Frustré par ce nouveau revers pour la franchise de l’Ohio, le All-Star s’est longuement exprimé sur le sujet.

« Peut-être que mon avis est biaisé parce que cela nous est arrivé deux fois en fin de match lors des deux ou trois dernières semaines, mais ce sont des actions qui peuvent faire basculer une rencontre », a-t-il insisté. « C’est arrivé à Detroit, c’est arrivé ici. Les deux fois à la télévision nationale. Je ne sais pas exactement ce que devrait être la règle, mais si vous gagnez vos challenges, en particulier sur des décisions évidentes, je pense que c’est un sujet qui mérite d’être discuté. »

Cette fin de match tendue, marquée par plusieurs décisions contestées, a accentué la frustration dans les deux camps. Au point que Donovan Mitchell, également vice-président du syndicat des joueurs, souhaite désormais échanger avec la NBA à l’issue de la saison afin de défendre son point de vue et, peut-être, faire évoluer le règlement.

« On essaie de garder cela pour nous, mais c’est tellement flagrant », a-t-il lâché. « Ce sont des coups de sifflet qui ne devraient pas être manqués. Les arbitres ont un travail difficile, je ne suis pas naïf là-dessus. Mais en même temps, ce sont les meilleurs des meilleurs. De la même manière qu’on attend de nous d’être les meilleurs des meilleurs, c’est aussi ce qu’on attend d’eux. Dans certaines situations, quand vous gagnez un challenge, cela ne devrait pas s’arrêter là. Voilà le changement de règlement que je défends. »

Plus tôt dans la saison, David Adelman avait aussi proposé des ajustements autour du système des « challenge », suggérant notamment qu’un coach puisse conserver son temps-mort après un deuxième recours victorieux.

Reste que la NBA n’a peut-être pas envie de multiplier encore davantage les coupures dans ses rencontres, la question du rythme étant également cruciale pour les spectateurs et téléspectateurs.

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTA 79 33:24 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTA 77 33:44 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTA 69 34:16 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTA 53 33:25 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTA 67 33:49 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 35:46 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35:19 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 71 31:26 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0 2025-26 CLE 58 33:28 48.0 36.6 85.6 0.8 3.8 4.5 5.8 2.3 1.6 3.0 0.3 28.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.