« Hé, une bagarre » entre les Clippers et les Wolves

Derrière un Kawhi Leonard dominant à 45 points, les Clippers venaient de mettre une fessée aux Wolves et les deux équipes se saluaient tranquillement avant de rejoindre les vestiaires.

Les caméras s’attardent alors sur le héros du soir, qui se met une serviette sur les épaules en saluant Joe Ingles… sauf que la situation dégénère au milieu du terrain. « Hé, une bagarre » lâche alors « The Klaw », tout sourire !

C’est que rien ne laissait penser que les choses allaient mal tourner. Sauf que Bennedict Mathurin et Naz Reid se chauffent au milieu du terrain, alors que Jaden McDaniels s’en mêle. Ça n’ira toutefois pas très loin, tout le monde étant rapidement séparé par les staffs des deux équipes.

« J’essayais de récupérer le ballon du match. Mon rookie (Sean Pedulla) a marqué ses premiers points en NBA », a déclaré Bennedict Mathurin. « Ça n’arrive qu’une seule fois. Je voulais être un bon coéquipier, récupérer le ballon du match. Ne gérons pas ces situations avec violence. Nous avons besoin de paix. Tout le monde a besoin de paix. »

« Parlons simplement de basket » a de son côté rapidement évacué Kawhi Leonard, interrogé sur la situation.