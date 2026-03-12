Matchs
NBA
Matchs
NBA

La Sabrina 3 « Oregon » fait le triplé

Publié le 12/03/2026 à 11:54 Twitter Facebook

Sneakers – Comme la Sabrina 1 et la Sabrina 2, la troisième chaussure signature de Sabrina Ionescu bénéficie d’un coloris pour rendre hommage aux Oregon Ducks, l’alma mater de la shooteuse.

Avant de briller en WNBA et sur la scène internationale, Sabrina Ionescu s’est forgée aux Oregon Ducks, au cours d’un cursus universitaire de quatre ans, de 2016 à 2020. Et chaque année, l’arrière shooteuse ne manque pas de saluer son alma mater à travers sa chaussure signature, qui reprend alors l’ensemble jaune et vert des Ducks.

Ce n’est donc pas une surprise de voir la Nike Sabrina 3 dévoiler à son tour un coloris « Oregon », qui vient compléter les Sabrina 1 et 2 du même nom. La paire s’affiche cette année avec une dominante jaune pour habiller la tige et la semelle, et des finitions en vert, pour faire ressortir le « swoosh » latéral, le logo « S » sur la languette ou pour former un motif « ailé » à l’avant de la semelle intermédiaire en Cushlon 3.0.

La Nike Sabrina 3 « Oregon » est à retrouver depuis aujourd’hui sur Basket4ballers au prix de 130 euros.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Writer Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes