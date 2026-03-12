Avant de briller en WNBA et sur la scène internationale, Sabrina Ionescu s’est forgée aux Oregon Ducks, au cours d’un cursus universitaire de quatre ans, de 2016 à 2020. Et chaque année, l’arrière shooteuse ne manque pas de saluer son alma mater à travers sa chaussure signature, qui reprend alors l’ensemble jaune et vert des Ducks.

Ce n’est donc pas une surprise de voir la Nike Sabrina 3 dévoiler à son tour un coloris « Oregon », qui vient compléter les Sabrina 1 et 2 du même nom. La paire s’affiche cette année avec une dominante jaune pour habiller la tige et la semelle, et des finitions en vert, pour faire ressortir le « swoosh » latéral, le logo « S » sur la languette ou pour former un motif « ailé » à l’avant de la semelle intermédiaire en Cushlon 3.0.

La Nike Sabrina 3 « Oregon » est à retrouver depuis aujourd’hui sur Basket4ballers au prix de 130 euros.