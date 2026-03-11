Les souvenirs de Scottie Pippen s’envolent à plus de 6 millions de dollars chez Sotheby’s

Encore une preuve que la nostalgie des années 1990 se porte bien : la collection personnelle de Scottie Pippen a ainsi rapporté 6 226 072 dollars lors d’une vente organisée par Sotheby’s !

Parmi les pièces les plus marquantes, on retrouve six répliques du trophée Larry O’Brien, offertes à Scottie Pippen par Jerry Reinsdorf, le propriétaire des Bulls après chacun des six titres de Chicago. Total : 640 000 dollars.

Autre morceau d’histoire, et pas des moindres : le maillot porté et signé pendant le fameux « Flu Game » des Finals 1997 est parti à 486 400 dollars, un record pour un souvenir lié à Scottie Pippen.

La vente ne se limitait toutefois pas aux objets du seul ailier de Chicago. Scottie Pippen avait aussi mis en vente quelques trésors hérités de ses coéquipiers de prestige. Les Air Jordan VII portées et signées par Michael Jordan lors de la finale olympique de 1992 ont ainsi atteint 640 000 dollars, tandis que le maillot de Larry Bird avec la « Dream Team » a grimpé à 896 000 dollars, un record pour une pièce associée à la légende des Celtics.

De son côté, le maillot « Dream Team » de Scottie Pippen a été vendu 384 000 dollars, et son maillot des Finals 1998, rattaché aux Game 1 et 6 de la « Last Dance » des Bulls, est monté à 448 000 dollars.