Un record en carrière et quelques erreurs pour Matas Buzelis

À San Francisco, les Bulls ont vécu un véritable ascenseur émotionnel. Menés de dix points en début de match, ils sont revenus pour prendre 13 points d’avance, avant de laisser Golden State repasser devant, puis de se retrouver dos au mur dans le « money time ». Avec quatre points de retard, Chicago a pu compter sur deux lancers francs réussis de Matas Buzelis, puis sur Jalen Smith, pour arracher la prolongation, avant de s’imposer 130-124.

Justement, Matas Buzelis a été l’un des grands artisans de ce succès de Chicago. Le Lituanien a établi son record de points en carrière avec 41 points à 16/28 au tir, dont 5/15 derrière la ligne à 3-points. En prolongation, c’est encore lui qui a mis les Bulls sur le chemin de la victoire en inscrivant cinq points dans les premières minutes.

« En fin de compte, tout est une question de victoire », rappelle le Lituanien. « Si vous marquez 100 points dans une défaite, cela ne sert à rien. Je suis ravi que nous nous soyons battus jusqu’à la fin. C’est ce qui se passe lorsque tout le monde reste soudé et avance dans la même direction. »

L’entraîneur et son joueur sur la même longueur d’onde

Néanmoins, la fin de match du jeune joueur n’a pas été parfaite. Dans la dernière minute de la prolongation, Matas Buzelis a pris deux tirs à 3 points ouverts, mais risqués alors qu’il restait encore plus de 15 secondes sur l’horloge des 24 secondes. Deux choix qui n’ont pas plu à Billy Donovan. L’entraîneur de Chicago souhaite toutefois que son jeune groupe profite de rencontres serrées comme celle-ci pour progresser.

« Je veux qu’il apprenne à travers des matchs comme celui-là. Il a bien su alterner entre le drive et le tir à 3-points », félicite dans un premier temps le technicien des Bulls.

Sur ces tirs précipités en fin de rencontre, Billy Donovan a préféré prendre la situation avec humour. « Nous avons parlé et je lui ai dit : ‘Nous menions de cinq points et tu as pris un tir à 3-points alors qu’il restait 40 secondes à jouer.’ Il m’a répondu que quelqu’un sur le banc lui avait dit de le prendre, donc je lui ai dit : ‘D’accord, ça passe pour cette fois.’ La plupart des gars dans le vestiaire sont jeunes et découvrent ce genre de scénarios. Ils doivent continuer à apprendre, parce qu’il y a des situations que nous avons bien gérées, et d’autres beaucoup moins. »

De son côté, Matas Buzelis apprécie l’honnêteté de son coach : « Je sais ce que je peux faire. Billy est un gars incroyable. Il vous dit toujours la vérité, et on ne peut qu’apprécier cela. Il va toujours vous encourager. Il a joué un rôle important dans ma vie et je suis reconnaissant d’avoir eu un entraîneur comme lui, qui a cru en moi. »

Matas Buzelis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CHI 80 18:53 45.4 36.1 81.5 0.7 2.8 3.5 1.0 1.6 0.4 0.9 0.9 8.6 2025-26 CHI 64 28:44 47.2 36.5 78.1 1.0 4.5 5.5 2.1 2.4 0.7 2.0 1.5 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.