Victor Wembanyama a donné des maux de tête à la défense des Celtics

Pour tenter de contenir le pick-and-roll De’Aaron Fox – Victor Wembanyama, les Celtics ont préféré verrouiller l’accès à la raquette et laisser le Français tirer à 3-points. Une stratégie peu payante en première période puisque le double All-Star avait déjà réussi trois tirs de loin.

« La manière dont ils ont défendu sur nous sur quelques séquences, c’est quelque chose qu’on ne voit pas souvent », admet De’Aaron Fox. « Les voir défendre aussi bas sur lui, cela permet de lui ressortir le ballon juste après l’écran pour qu’il puisse avoir un tir ouvert. »

Après la pause, changement de plan pour les Celtics, qui collent davantage Victor Wembanyama, à l’image de Luka Garza envoyé en mission sur l’intérieur de San Antonio. Dès lors, le natif du Chesnay déroule. S’il reste adroit de loin, le franchise player des Spurs parvient aussi à trouver ses coéquipiers ouverts derrière l’arc, et ils sanctionnent.

Balle en main, Victor Wembanyama s’amuse également, comme lorsqu’il efface Luka Garza sur un step-back pour s’élever à 3-points dans le troisième quart-temps.

Luka Garza a souffert

« Ça a toujours été mon super-pouvoir », explique Victor Wembanyama au sujet de sa polyvalence offensive et de sa capacité à utiliser plusieurs armes en attaque. « C’est bon pour la confiance. J’essaie toujours de m’adapter à ce que la défense propose. L’objectif est de devenir, en quelque sorte, indéfendable. »

Pour ouvrir le quatrième quart-temps, place à un pick-and-pop inversé avec De’Aaron Fox en poseur d’écran pour Victor Wembanyama. Luka Garza passe sous l’écran de l’ancien des Kings. Wemby se retrouve donc ouvert à 3-points et plante un nouveau panier primé. À six minutes du terme, Luka Garza se dresse face au Français, mais le Texan n’hésite pas à dégainer à 3-points pour réussir son huitième tir primé, égalant ainsi son record en carrière.

« Il a vraiment prouvé qu’il pouvait s’écarter du cercle et continuer de marquer », félicite Mitch Johnson. « Cela pose de sérieux problèmes aux défenses dans la manière dont elles veulent jouer, parce que si vous essayez de retirer l’attention qu’il génère, cela peut ouvrir le reste du terrain. »

Dans le money-time, Victor Wembanyama se fait plus discret, laissant à De’Aaron Fox le plaisir de mettre fin aux derniers espoirs de victoire des Celtics. Les Spurs s’imposent finalement 125-116, et le vice-champion olympique termine avec 39 points à 11/20 au tir et 8/15 de loin, accompagnés de 11 rebonds et 2 contres.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 50 29:07 50.5 35.0 81.7 1.9 9.2 11.1 2.9 2.7 1.0 2.5 3.0 23.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.