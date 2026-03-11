Matchs
Luke Kornet satisfait de l’annulation de la soirée « Magic City »

La semaine dernière, Luke Kornet était monté au créneau après l’annonce d’une soirée en hommage à un club de strip-tease emblématique de la ville d’Atlanta.

Après plusieurs jours de discussions avec les Hawks, la NBA a finalement choisi d’annuler leur soirée spéciale « Magic City », prévue lundi prochain à l’occasion de la réception du Magic.

Une annulation à laquelle n’est pas étranger Luke Kornet, puisque le pivot des Spurs avait demandé à la franchise de revenir sur sa décision, car l’opération renvoyait une image incompatible avec l’ambition affichée par la NBA de proposer un environnement sûr et accueillant. En particulier pour les femmes.

« J’ai vu passer l’info et, franchement, ça me semble approprié », a réagi l’intéressé, ce mardi. « Je suis l’actualité et la ligue doit évidemment faire ce qu’elle a à faire : discuter avec les gens, tirer les choses au clair et ne pas agir précipitamment. Je pense qu’elle a pris la bonne décision, mais de mon côté, je suis vite passé à autre chose. »

Des soutiens et des opposants

À travers cette soirée, les Hawks expliquaient vouloir rendre hommage à une « institution culturelle emblématique » de leur ville. Sauf qu’avant d’être un restaurant et un établissement incontournable et marquant de l’histoire d’Atlanta, « Magic City » est surtout un club de « strip-tease ».

Soutenu par certains joueurs, dont Al Horford, son ancien coéquipier des Celtics autrefois passé par les Hawks, Luke Kornet a aussi été contredit par d’autres, comme Draymond Green. Quoi qu’il arrive, le joueur de San Antonio ne voulait pas rester muet devant cette situation.

« Beaucoup de personnes m’ont contacté, de nombreux joueurs ressentaient la même chose », a-t-il livré. « Moi, je voulais juste m’assurer que le sujet soit évoqué. Pour beaucoup, s’exposer publiquement est quelque chose que l’on préfère éviter, mais j’ai estimé que c’était nécessaire. Beaucoup de gens dans la ligue pensaient la même chose. »

Et d’ajouter, pour conclure sur le sujet : « Beaucoup m’ont dit : ‘Content que tu aies pris la parole’, ce genre de choses. Puis, il y a aussi eu les critiques du camp d’en face. C’était une expérience assez intéressante à ce niveau. Mais de toute évidence, la ligue a évalué la situation et pris la décision qu’elle a prise. »

Luke Kornet Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2017-18 NY 20 16:21 39.2 35.4 72.7 0.6 2.7 3.2 1.3 1.4 0.3 0.6 0.8 6.7
2018-19 NY 46 17:03 37.8 36.3 82.6 0.6 2.3 2.9 1.2 0.9 0.6 0.5 0.9 7.0
2019-20 CHI 36 15:32 43.9 28.7 71.4 0.6 1.7 2.3 0.9 1.5 0.3 0.4 0.7 6.0
2020-21 BOS 18 14:07 47.3 25.0 50.0 0.7 2.2 2.9 1.1 1.1 0.1 0.3 1.4 4.4
2020-21 CHI 13 7:14 33.3 26.1 50.0 0.1 1.1 1.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.5 2.0
2021-22 BOS 12 7:05 57.1 0.0 66.7 0.8 1.3 2.1 0.7 0.6 0.3 0.0 0.2 2.2
2021-22 CLE 2 7:30 20.0 0.0 66.7 1.0 0.5 1.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 2.0
2021-22 MIL 1 3:00 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022-23 BOS 69 11:39 66.5 23.1 82.1 1.2 1.6 2.9 0.8 1.2 0.2 0.4 0.7 3.8
2023-24 BOS 63 15:36 70.0 100.0 90.7 1.9 2.3 4.1 1.1 1.2 0.4 0.3 1.0 5.3
2024-25 BOS 73 18:39 66.8 0.0 69.1 2.6 2.7 5.3 1.6 1.6 0.5 0.4 1.0 6.0
2025-26 SA 55 21:11 64.6 81.9 2.8 3.4 6.2 1.9 1.9 0.4 0.5 1.1 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

