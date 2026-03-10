Matchs
La NBA annule finalement la soirée spéciale « Magic City » des Hawks

Notamment interpellée par Luke Kornet, la NBA a pris la mesure de l’impact qu’une telle soirée en hommage au club de strip-tease emblématique de la ville d’Atlanta pouvait porter à son image.

magic cityIl n’y aura finalement pas de soirée spéciale « Magic City » organisée à Atlanta le 16 mars prochain à l’occasion de la réception du Magic. Les Hawks projetaient de rendre hommage à une « institution culturelle emblématique » de la ville d’Atlanta. Problème, avant d’être un restaurant et un établissement incontournable qui a marqué l’histoire de la capitale de l’Etat de Géorgie, « Magic City » est avant tout un club de « strip-tease ».

On imaginait mal comment ces deux mondes allaient pouvoir s’associer le temps d’une soirée, d’autant plus après le message de Luke Kornet pour réclamer son annulation. « La NBA devrait avoir à cœur de protéger et de respecter les femmes, dont beaucoup travaillent avec application chaque jour pour faire de cette ligue la meilleure ligue de basket au monde. Nous devrions promouvoir une atmosphère protectrice et respectueuse envers les filles, les épouses, les sœurs, les mères et les partenaires que nous connaissons et aimons », avait-il écrit sur son blog.

La ligue a donc annoncé l’annulation de la soirée, Adam Silver justifiant son choix via un communiqué. « Lorsque nous avons pris connaissance de l’organisation prévue par les Hawks, nous avons contacté la direction afin de mieux comprendre leurs plans et leurs motivations », a expliqué le patron de la ligue. « Bien que nous comprenions le point de vue de l’équipe et son désir d’aller de l’avant, nous avons entendu les préoccupations importantes d’un large éventail d’acteurs de la ligue, notamment les fans, les partenaires et les employés. Je pense que l’annulation de cette soirée est la bonne décision pour l’ensemble de la communauté NBA ».

Les Hawks ont réagi dans la foulée, acceptant le recadrage de la ligue, même si le concert de T.I. reste prévu pour la mi-temps. « Bien que nous soyons très déçus de la décision de la NBA d’annuler notre ‘Magic City Night’, nous respectons pleinement sa décision. En tant que franchise, nous restons déterminés à célébrer le meilleur d’Atlanta, avec authenticité, de manière à continuer à nous unir et à nous rassembler tous », ont précisé les Hawks.

Les fameuses ailes de poulet au poivre et au citron concoctées par le volet restauration « Magic City Kitchen » resteront également en vente pour l’occasion à la State Farm Arena. Les ventes de produits « co-brandés » et le podcast prévu avant le match avec le fondateur de « Magic City », Michael Barney, ont en revanche été supprimés.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jalen Johnson 57 35:11 49.4 34.4 78.4 1.5 9.0 10.5 7.9 3.4 1.3 0.5 2.2 22.9
Jonathan Kuminga 3 26:40 67.7 55.6 77.3 2.0 5.7 7.7 3.3 2.7 1.7 0.3 1.0 21.3
Nickeil Alexander-walker 61 33:08 43.7 37.7 89.2 0.6 2.9 3.5 3.8 2.1 1.2 0.5 2.2 19.9
Trae Young 10 28:00 41.5 30.5 86.3 0.0 1.5 1.5 8.9 2.6 1.0 0.1 2.0 19.3
Cj Mccollum 24 28:25 45.0 34.9 76.1 0.9 2.3 3.2 3.8 1.9 0.9 0.6 1.4 18.5
Kristaps Porziņģis 17 24:18 45.7 36.0 84.0 1.2 3.9 5.1 2.7 0.9 0.5 1.3 3.2 17.1
Onyeka Okongwu 58 31:22 48.7 38.8 76.9 1.9 5.9 7.8 3.3 1.9 1.2 1.0 3.4 16.1
Dyson Daniels 61 33:19 50.6 13.5 59.8 2.2 4.4 6.6 6.1 1.8 1.9 0.4 2.1 11.5
Jock Landale 12 19:30 52.8 44.7 62.5 2.3 2.1 4.3 1.5 0.6 0.4 0.6 1.8 10.5
Corey Kispert 24 20:43 45.8 35.8 87.5 0.5 2.0 2.6 1.8 0.9 0.3 0.2 1.1 10.3
Zaccharie Risacher 50 24:08 44.2 35.5 58.5 0.9 2.8 3.7 1.3 0.9 0.9 0.5 2.2 10.1
Vít Krejčí 46 22:21 46.4 42.3 75.0 0.4 1.7 2.1 1.5 0.7 0.8 0.3 2.3 9.0
Luke Kennard 46 20:31 53.8 49.7 91.4 0.4 1.7 2.2 2.1 0.7 0.7 0.1 1.2 7.9
Asa Newell 40 11:08 53.7 39.1 56.0 0.9 1.1 2.0 0.5 0.5 0.4 0.3 1.6 5.0
Mouhamed Gueye 61 15:42 45.0 29.1 61.8 1.2 2.5 3.7 0.9 0.5 0.8 0.5 1.8 4.6
Keaton Wallace 45 10:31 40.7 39.5 64.3 0.1 1.0 1.1 1.8 0.5 0.5 0.1 0.9 3.6
Christian Koloko 9 12:13 46.2 25.0 100.0 1.0 1.9 2.9 0.4 0.6 0.3 0.9 2.3 3.4
Gabe Vincent 7 12:34 31.0 20.8 100.0 0.6 0.4 1.0 2.0 0.4 0.6 0.1 1.4 3.4
Caleb Houstan 12 4:30 46.7 50.0 100.0 0.3 0.2 0.5 0.2 0.3 0.1 0.1 0.7 1.9
Jacob Toppin 5 3:24 66.7 0 0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 1.6
N'faly Dante 4 3:45 25.0 0 100.0 0.8 1.0 1.8 0.0 0.3 0.5 0.0 0.3 0.8
Buddy Hield 1 5:00 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rayj Dennis 1 5:00 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0

