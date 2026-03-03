Luke Kornet demande aux Hawks d’annuler leur soirée en hommage… à un club de strip-tease

L’initiative a surpris, et elle commence déjà à diviser. Les Hawks ont en effet annoncé une soirée spéciale « Magic City » le 16 mars, à l’occasion de la réception d’Orlando, avec une programmation dédiée à l’une des institutions les plus connues d’Atlanta. Problème : « Magic City » est en premier lieu un club de strip-tease, régulièrement cité dans la culture hip-hop locale, et l’hommage prévu autour d’un match NBA ne passe pas pour tout le monde.

Le premier joueur à sortir du silence est Luke Kornet, qui a publié un message sur son blog pour demander à la franchise d’Atlanta de faire machine arrière. Selon lui, l’opération renvoie une image incompatible avec l’ambition affichée par la ligue de proposer un environnement sûr et accueillant, en particulier pour les femmes.

« La NBA devrait avoir à cœur de protéger et de respecter les femmes, dont beaucoup travaillent avec application chaque jour pour faire de cette ligue la meilleure ligue de basket au monde. Nous devrions promouvoir une atmosphère protectrice et respectueuse envers les filles, les épouses, les sœurs, les mères et les partenaires que nous connaissons et aimons. Permettre à cette soirée d’avoir lieu sans protestation donnerait une mauvaise image de la communauté NBA, notamment en se rendant complice de la déshumanisation et de la maltraitance potentielles des femmes dans notre société. Quelle que soit la manière dont une femme se retrouve dans l’industrie du divertissement pour adultes, beaucoup d’entre elles sont victimes d’abus, de harcèlement et de violence auxquels elles ne devraient jamais être soumises », peut-on ainsi lire.

La NBA interviendra-t-elle ?

Un appel qui, au-delà du cas des Hawks, vise surtout à pousser la ligue à se positionner sur le sujet. Luke Kornet invite ainsi « les propriétaires, les employés et les fans » à demander à Atlanta de « respecter des normes plus élevées » en matière de promotion, et insiste sur l’idée d’un spectacle accessible à tous les publics.

« Nous souhaitons offrir un environnement où les fans de tous âges peuvent venir en toute sécurité profiter du basket (…) La célébration d’un club de strip-tease n’est pas une conduite conforme à cette vision. Je vous invite à vous joindre à moi pour demander aux Atlanta Hawks d’annuler cette promotion afin de garantir que la NBA reste un environnement sûr, respectueux et accueillant », poursuit-il.

De leur côté, les Hawks assument leur choix dans un communiqué en mettant en avant l’importance culturelle de « Magic City » à Atlanta, l’établissement ayant fêté ses 40 ans récemment. DJ Esco, DJ résident du lieu, est d’ailleurs annoncé pour sélectionner les morceaux de l’avant-match, tandis que le rappeur d’Atlanta T.I. doit assurer un mini-concert à la mi-temps. Le club met aussi en avant son volet restauration : le « Magic City Kitchen » sera associé à la soirée, et la boutique des Hawks prévoit la vente d’un sweat co-brandé Hawks/Magic City.

Reste maintenant à voir si la prise de parole de Luke Kornet lancera un mouvement plus large et si Atlanta, face aux critiques, maintiendra sa « Magic City Night » telle quelle ou choisira d’ajuster (ou d’annuler) l’opération.

