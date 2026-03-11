Aux côtés des Nike GT Run ou Jump, également issues de la gamme « Greater Than », la ligne « Cut » a rencontré le plus gros succès auprès du grand public et des joueurs pros depuis ses débuts. C’est donc en toute logique qu’elle soit la première à bénéficier d’une quatrième version.

Le design de cette Nike GT Cut 4 se veut résolument futuriste, avec une base dentelée sur la partie extérieure et des finitions métalliques, sur les différents « Swoosh » notamment. Sur le plan technique, la semelle annonce du très lourd avec une association de mousse « Zoom X 3.0 » et « RBR-X » complétée par une structure en Cushlon et agrémentée d’une unité Zoom Strobel.

Ce nouveau coloris aux deux tons rose assortie de finitions métalliques, sur le « Swoosh » notamment, rend hommage à l’ancienne coach de North Carolina State, Kay Yow, décédée d’un cancer du sein en 2009. Intronisée au Hall of Fame en 2002 elle avait mené la sélection américaine jusqu’au titre de championne du monde en 1986 et championne olympique en 1988.

La Nike GT Cut 4 « Kay Yow PE » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.