Moussa Diabaté, modèle à suivre en défense pour les Hornets

Si les shooteurs des Hornets ont été maladroits dans la défaite à Phoenix, Charles Lee a également insisté sur la défense de ses troupes. Elle était très performante durant leur belle série, puis elle a encaissé 128 points contre Miami, avant 111 dans l’Arizona. Mais l’essentiel demeure : des progrès sont clairement visibles.

« On parle énormément de la défense à l’entraînement. Nos assistants coaches travaillent individuellement avec les joueurs et on commence à en voir les fruits », indique le coach de Charlotte. « Chacun est plus impliqué, plus compétitif, a plus d’intention en défense. Avant, on était bien placé, mais maintenant, on l’est et on est plus actif. Notre engagement collectif est bien meilleur. »

Parmi ceux qui brillent le plus dans ce domaine, il y a Moussa Diabaté. Le Français n’a pas sorti une performance mémorable sur le plan statistique à Phoenix avec seulement 2 points et 4 rebonds mais ses 4 contres et son +/- de +5 (le meilleur de son équipe) en presque 27 minutes sont à noter.

« Son moteur est dingue », se réjouit Charles Lee alors que l’intérieur devait justement confirmer qu’il pouvait tenir la distance, en particulier sur le plan défensif, avec un temps de jeu plus épais. « Son niveau d’énergie, ses efforts lui permettent d’être partout sur le terrain. C’est bénéfique pour nous et ça devient contagieux d’avoir un joueur comme ça. Les autres se disent qu’il faut faire pareil. »

Moussa Diabaté devient ainsi le modèle à suivre. « C’est là qu’on a besoin de plus de gens comme Moussa, qui défendent comme lui, qui sont polyvalents comme lui », poursuit son coach. « Il peut changer en défense, contrer, prendre des rebonds. On a de la chance d’avoir un tel joueur, qui emmène le groupe dans son sillage. »

Moussa Diabaté Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAC 22 8:52 51.1 50.0 62.5 1.4 0.9 2.3 0.2 0.7 0.3 0.4 0.4 2.7 2023-24 LAC 11 5:49 52.6 64.3 1.4 0.8 2.2 0.4 0.4 0.5 0.2 0.1 2.6 2024-25 CHA 71 17:29 59.6 0.0 59.5 2.6 3.5 6.2 0.8 1.5 0.6 0.9 0.6 5.7 2025-26 CHA 57 25:38 63.8 50.0 67.1 3.7 5.0 8.7 1.8 2.5 0.7 0.9 1.0 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.