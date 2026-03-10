Mohamed Diawara signe son premier dunk NBA… sur Nicolas Batum

Mohamed Diawara n’oubliera pas de sitôt ce moment. Pour son tout premier dunk en NBA, l’ailier français des Knicks s’est attaqué au cercle avec autorité… en grimpant sur Nicolas Batum au passage.

Sur l’action, Mohamed Diawara attaque depuis la ligne à 3-points, profite du travail d’Ariel Hukporti pour obtenir le « switch », prend de vitesse Isaiah Jackson et s’élève face à Nicolas Batum, venu contester au cercle. Résultat : un dunk spectaculaire, l’une des très rares satisfactions des Knicks dans cette défaite à l’Intuit Dome.

Au-delà de l’image forte, le rookie new-yorkais a aussi eu un vrai impact dans le troisième quart-temps. Il a notamment participé à un 11-3 qui a permis aux siens de revenir un temps dans la partie.

« J’ai simplement attaqué le cercle, j’ai dunké, et heureusement Batum était là », a-t-il souri. Le clin d’œil est savoureux pour Mohamed Diawara, qui a grandi en regardant son aîné en Equipe de France comme en NBA. « C’était une belle action, c’était marrant. Mon premier dunk, mon premier poster, c’est contre lui », a-t-il ajouté.

Ce dunk a aussi valeur de symbole pour l’ancien Choletais, encore en quête de repères depuis ses débuts dans la Grande Ligue. Jusqu’ici, il n’avait pas encore vraiment eu l’occasion de montrer son explosivité.

« Ça fait du bien. Il était temps, j’attendais ça avec impatience », a-t-il d’ailleurs reconnu. Auteur de 5 points, 4 rebonds et 2 passes en 18 minutes, le Parisien confirme en tout cas sa place dans la rotation de Mike Brown.