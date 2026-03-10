Jaylin Williams s’est lui aussi offert une soirée record contre Denver

Lorsque Isaiah Hartenstein et Chet Holmgren sont absents, le Thunder confie les clés de sa raquette à Jaylin Williams. C’était encore le cas face à Denver, dans un match où l’intérieur d’Oklahoma City a d’abord subi, avant de progressivement imposer son empreinte.

Le début de rencontre est pourtant compliqué pour le pivot, bousculé dans la peinture par un Aaron Gordon très agressif, auteur de 13 des 17 premiers points des Nuggets. Mené de dix longueurs après seulement six minutes, Oklahoma City vacille, puis se remet vite à l’endroit. Et dans ce retour, Jaylin Williams joue un rôle central.

Plus tranchant défensivement, il conteste plusieurs tentatives près du cercle. En face, il écartèle la défense de Denver avec trois tirs primés dès le premier quart-temps, donnant de l’air à une attaque en quête de rythme.

« Honnêtement, je voulais simplement jouer », confie-t-il en conférence de presse. « Je voulais que l’entre-deux ait lieu pour que je puisse tout donner sur le terrain. Peu importe que ce soit au rebond, au tir, en défense ou à la passe. Dans tous les cas, je vais tout donner. »

Cette énergie ne le quittera plus. Alors que Denver tente encore de faire basculer la rencontre dans le quatrième quart-temps, Jaylin Williams répond d’abord derrière l’arc, puis sur un dunk servi par Shai Gilgeous-Alexander. Dans le sillage de son leader, auteur d’une fin de match décisive, l’intérieur livre la deuxième meilleure copie offensive de sa carrière, avec 29 points, et surtout 7 tirs à 3-points réussis sur 11 tentatives, son record.

« J’ai juste pris les tirs qui étaient disponibles », résume-t-il. « J’ai énormément confiance en mon tir, et mes coéquipiers aussi. Quand vous sentez la confiance de vos partenaires, de vos entraîneurs, et que toute la salle vous encourage à tirer, c’est difficile de ne pas croire en soi. »

Avec le défi de défendre sur Nikola Jokic

Mais la prestation de Jaylin Williams ne se résume pas à son adresse. Son autre chantier, bien plus lourd encore, consistait à gêner Nikola Jokic, point d’ancrage permanent du jeu des Nuggets.

Pendant une grande partie de la rencontre, l’intérieur du Thunder parvient d’ailleurs à opposer une bonne résistance au triple MVP. Nikola Jokic finit bien par hausser le ton dans le « money-time », mais avant cela, Oklahoma City a pu s’appuyer sur l’activité et la combativité de son pivot pour limiter son emprise sur la rencontre.

« La balle passe par lui sur quasiment chaque action, et je sais que lorsque je défends sur lui, je ne vais pas l’arrêter. La preuve, il finit avec un triple-double à 30 points », reconnaît Jaylin Williams. « Mon objectif, c’est de lui compliquer la vie. J’ai toujours été un compétiteur et quand l’entraîneur me dit que je suis capable de défendre un des meilleurs joueurs du monde, je m’en réjouis d’avance. »

Au final, Nikola Jokic boucle la rencontre avec 32 points, 14 rebonds et 13 passes. Mais au-delà de la ligne statistique, Mark Daigneault a surtout salué l’état d’esprit de son propre intérieur.

« Il a fait preuve d’une compétitivité incroyable », souligne le coach du Thunder, qui sait que Jaylin Williams a été essentiel dans le succès du Thunder. « Il savait qu’il allait passer beaucoup de temps face à Nikola Jokic. Je le lui avais dit avant le match. Il s’est totalement investi et il a relevé le défi. »

Jaylin Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 49 18:39 43.6 40.7 70.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.3 0.6 0.8 0.2 5.9 2023-24 OKC 69 13:00 41.7 36.8 80.5 0.5 2.9 3.4 1.6 1.4 0.4 0.5 0.4 4.0 2024-25 OKC 47 16:41 43.9 39.9 76.7 1.0 4.6 5.6 2.6 1.7 0.5 0.7 0.6 5.9 2025-26 OKC 51 20:31 41.6 36.5 78.8 0.5 5.0 5.6 2.6 2.0 0.5 1.2 0.7 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.