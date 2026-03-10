Les joueurs en « two-way » du Jazz ont brillé face aux Warriors

« Je veux simplement faire mon boulot, j’adore ce boulot alors je vais continuer. […] Mon boulot est de shooter », situe Blake Hinson. Le joueur non-drafté l’a bien fait comprendre aux Warriors la nuit passée.

En sortie de banc, l’ailier a apporté 12 points avec quatre paniers primés, dont le dernier, inscrit à 30 secondes du terme, alors que les deux équipes étaient à égalité. « Je suis vraiment heureux pour Blake. C’est un gros tir qu’il a mis dans le final. Mais je pense que l’on voit la cohésion de l’équipe, la façon dont ils se nourrissent les uns des autres et dont ils reconnaissent les qualités de chacun », réagit Will Hardy.

Le coach du Jazz peut avoir le sourire. Malgré les absences de Lauri Markkanen, Walker Kessler, Jaren Jackson Jr, Jusuf Nurkic, Ace Bailey ou encore Isaiah Collier, sa formation est parvenue à s’imposer.

« Je suis vraiment, vraiment heureux pour nos gars parce qu’on vient d’affronter une équipe physique. C’est une équipe qui a déjà vécu des séries de playoffs ensemble. Et j’ai trouvé que nos joueurs avaient parfaitement géré la situation », poursuit Will Hardy, même s’il faut rappeler que les Warriors faisaient aussi avec un sacré lot de forfaits : Stephen Curry, Jimmy Butler, Kristaps Porzingis, Al Horford ou Moses Moody.

Bien dans leur registre

Pour répondre à des Warriors qui se battent maintenant pour la 8e place à l’Ouest, le Jazz, outre Blake Hinson, a pu s’appuyer sur Oscar Tshiebwe et Elijah Harkless. Les trois hommes, tous en « two-way contract », ont apporté 38 points en tout du banc du Jazz.

« Ils font tous partie de notre projet pour une raison précise. Ce n’est pas seulement pour ce qu’ils font en tant que basketteurs, mais pour ce qu’ils sont en tant que compétiteurs et en tant qu’hommes. On essaie vraiment de cibler précisément ce profil de joueurs. Et ces trois gars-là représentent exactement cela, chacun à leur manière. Ce sont des joueurs qui font passer l’équipe avant tout », salue le coach.

Des joueurs qui, selon le coach, « restent dans leur registre ». « Et je ne dis pas ça pour les dénigrer, ils font ce qu’ils savent bien faire. Nous, le staff, leurs coéquipiers, et même nos fans à ce stade, après les avoir vus jouer, savons à quoi nous attendre avec eux. Les tirs peuvent rentrer ou non, mais en ce qui concerne leur manière de jouer, on sait tous désormais à quoi nous attendre de leur part », termine Will Hardy.