Au bal des éclopés, les Warriors trébuchent à Utah

Stephen Curry, Kristaps Porzingis, Al Horford, Moses Moody, Will Richard, Jimmy Butler III d’un côté, Lauri Markkanen, Jaren Jackson Jr, Isaiah Collier, Ace Bailey, Jusuf Nurkic, Walker Kessler de l’autre. La liste des absents pour ce Jazz – Warriors laissait présager d’une drôle de rencontre entre des équipes de réservistes sans automatismes. Il y a au moins eu match, et jusqu’au bout, remporté par Utah. Quand bien même le Jazz ne cherche pas à gagner, ce succès 119-116 a pu mettre un peu de baume au cœur du Delta Center et pourrait rester comme un souvenir fort pour certains joueurs.

Face à une pareille liste de forfaits, difficile d’espérer des miracles question niveau de jeu. La rencontre s’est résumée à une féroce bataille, où aucune des deux formations n’a vu son avance excéder les huit points pendant 33 minutes. Avec 19 changements de leader, le match s’est finalement joué sur une maigre somme de détails, et un soupçon de talent en plus côté Jazz. Alors que Steve Kerr a fait le choix d’aligner simultanément ses trois joueurs en « two-way contract » (LJ Cryer, Nate Williams et Malevy Leons) en fin de troisième quart-temps, Utah en a profité pour creuser son premier écart.

Un premier tir à 3-points de Kevin Love, une contre-attaque avec la faute de Brice Sensabaugh (21 points, meilleur marqueur des locaux), puis une deuxième conclue par un 3+1 de Love sur un rebond offensif de Sensabaugh : le Jazz a tout emballé en à peine une minute pour mener 87-77.

Le Jazz maître du »money time”

Si Seth Curry, de retour après trois mois d’absence, a bien tenté d’amener son adresse pour recoller, les Warriors ont peiné à revenir à hauteur. Sans ses habituels maîtres à jouer offensifs, ou ses principaux shooteurs, la franchise de la Baie a peiné avec un arrosage en règle derrière l’arc (13/43 après trois quart-temps).

C’est par davantage de rythme et d’agressivité que Golden State s’est donné le droit d’y croire, avec un De’Anthony Melton héroïque dans le dernier quart-temps. L’arrière a inscrit 15 de ses 22 points durant l’ultime période, s’arrachant sur tous les ballons. Will Hardy s’est lui passé de Keyonte George (officiellement malade) tout le quatrième quart, tout en limitant drastiquement les minutes de Sensabaugh ou de Kyle Filipowski (19 points, 15 rebonds, 5 passes en 25 minutes).

La décision est ainsi revenue aux seconds – voire troisièmes – couteaux. Brandin Podziemski a manqué deux lancers-francs importants à 2 minutes 25 de la fin, puis Draymond Green en a aussi laissé un en route, celui qui aurait pu permettre aux Californiens de reprendre les commandes à 1 minute 26 du terme. Mais les héros du soir se nomment Blake Hinson et Elijah Harkless, deux des joueurs en contrat two-way du Jazz. Hinson ne s’est posé aucune question pour faire feu en première intention à 29 secondes de la fin et redonner trois points d’avance à Utah.

Puis Elijah Harkless n’a pas (trop) tremblé avec un 3/4 aux lancers-francs dans les derniers instants, alors que De’Anthony Melton avait ramené le score à 117-116 à trois secondes du buzzer. Ce résultat pourrait bien davantage compter pour la fin de saison des Warriors, qui devront impérativement réagir face aux Bulls dès mardi soir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Blake Hinson, improbable bourreau. Ce n’était peut-être que le huitième match de sa carrière NBA, mais il a fait preuve d’un sacré sang-froid pour inscrire ce qui restera comme le tir de la victoire. Sa quatrième réussite à 3-points de la soirée (12 points à 4/9 de loin) a scellé le sort de la rencontre face à ce qui aurait pu être sa première franchise NBA. Le joueur de 26 ans avait été signé par Golden State pour leur training camp 2024 avant de passer sa première saison professionnelle avec Santa Cruz, la franchise de G-League des Warriors.

– Golden State retombe à l’équilibre. Cela ne leur était plus arrivé depuis fin décembre mais les Warriors sont bien de retour à un petit 50% de victoires avec une 32e défaite en 64 rencontres. Ce qui aurait pu ressembler à un match « facile » sur le papier s’est transformé en vrai défi tant les absences se sont empilées. Et elles commencent à peser très lourd, alors que les Clippers sont revenus à la hauteur et prennent provisoirement la 8e place, devant la franchise de la Baie.

