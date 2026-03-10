Une nouvelle faute flagrante de Lu Dort sur Nikola Jokic…

Le feuilleton entre Lu Dort et Nikola Jokic n’est pas fini. Déjà expulsé le 27 février après un coup inutile sur le pivot des Nuggets, le défenseur d’Oklahoma City s’est retrouvé une nouvelle fois au cœur d’un fait de jeu litigieux, lors de la dernière victoire du Thunder face à Denver.

À une minute de la fin, alors qu’OKC menait 123-116, Lu Dort a tenté de contourner un écran de Nikola Jokic. Dans le mouvement, son bras gauche est resté très haut et a fini sa course dans le visage du triple MVP. Après révision vidéo, les arbitres ont requalifié l’action en faute flagrante 1, offrant à Denver deux lancers-francs puis la possession.

Une décision plutôt lourde de conséquences dans une fin de match immédiatement relancée. Après la rencontre, Lu Dort a reconnu ses torts, tout en contestant la nature de la sanction.

« Je me suis laissé emporter dans l’intensité de la compétition », a-t-il expliqué à ESPN. « Mais je lui ai serré la main, je l’ai félicité pour son grand match et je me suis excusé pour ce qui s’est passé. Je ne voulais pas le frapper au visage. Quand je passe sur les écrans, mes bras bougent beaucoup, et malheureusement je l’ai touché. »

Le mouvement du bras paraît toutefois bien étrange. « Je ne pense pas que c’était une flagrante 1. Un contact excessif, ce serait quelque chose de volontaire, et ce n’était pas le cas » assure toutefois le Canadien, même si son passif de gestes dangereux commence désormais à sérieusement peser contre lui…

Nikola Jokic laisse couler, David Adelman s’agace

Cette fois, la tension n’a pas dégénéré comme lors de leur précédente altercation. Nikola Jokic, lui, n’a pas cherché à en rajouter. Interrogé après la rencontre, le Serbe a simplement estimé que le contact n’était pas « excessif », avant de balayer le sujet d’un laconique : « C’était déjà du passé la dernière fois. »

Son entraîneur David Adelman s’est montré plus agacé. « J’en ai marre d’en parler », a-t-il soufflé en conférence de presse. « C’est comme ça à chaque fois qu’on les joue. À un moment, il faut juste essayer de gagner le match. Son bras part dans tous les sens, et ça finit dans le visage de Nikola. C’est tout ce que j’ai à dire. »

For the 2nd time in 10 days, Lu Dort commits a flagrant foul on the former MVP. pic.twitter.com/3wRRm0I1gd — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) March 10, 2026

Même sans provoquer l’embrasement de fin février, l’action a eu un impact direct sur la rencontre. Nikola Jokic a d’abord manqué un de ses deux lancers-francs, avant de planter un 3-points dans la foulée pour ramener Denver à une possession (123-120). Plus tard, une action à quatre points du pivot serbe a permis aux Nuggets d’égaliser, avant que Shai Gilgeous-Alexander ne scelle définitivement le sort du match d’un tir primé majuscule.

Une rivalité qui continue de monter

« Cette action nous a aidés à rester dans le match », a d’ailleurs reconnu David Adelman en conférence de presse. « Parfois, ce genre de séquence peut faire basculer une rencontre. »

Au-delà du simple coup de sifflet, cette nouvelle séquence ajoute une couche à la rivalité récente entre les deux franchises. Quelques mois après une série de playoffs étouffante remportée par le Thunder au Game 7, chaque duel entre Oklahoma City et Denver semble désormais porter une charge supplémentaire.

Mark Daigneault l’avait lui-même reconnu avant la rencontre, en revenant sur le précédent geste de son joueur envers Nikola Jokic. « Lu a reconnu que l’action n’était pas nécessaire », avait expliqué le coach du Thunder. « Et je ne pense pas que mes commentaires d’après-match ont aidé, pour être honnête. Le timing manquait de sensibilité. J’étais dans une logique de protection de mon équipe. Je l’ai reconnu. Maintenant, on veut passer à autre chose. »

Jusqu’au prochain affrontement, au premier tour des playoffs ou en demi-finale de conférence ?