Joueurs de la semaine : Tyler Herro accompagne Victor Wembanyama

Victor Wembanyama et Tyler Herro ont été élus « Joueurs de la semaine », respectivement à l’Ouest et à l’Est.

Des choix logiques par rapport à leur dynamique respective, puisque les Spurs comme le Heat ont bouclé la semaine avec un bilan parfait de quatre victoires en quatre matchs. À l’Ouest, le Français a ainsi confirmé son énorme impact. Sur la période, le pivot de San Antonio a compilé 26.0 points, 10.5 rebonds et 4.8 contres de moyenne, pesant des deux côtés du terrain, au point de faire grimper sa cote dans la course au MVP. C’est déjà sa deuxième distinction hebdomadaire cette saison, après celle glanée lors de la toute première semaine.

À l’Est, Tyler Herro a porté Miami avec 26.3 points et 5.5 rebonds de moyenne, tout en affichant une redoutable adresse de loin : 51.7% à 3-points ! Pour l’arrière du Heat, il s’agit du deuxième trophée de « Player Of the Week » de sa carrière alors que c’est la troisième de Victor Wembanyama.

La concurrence était pourtant relevée. Parmi les autres nommés à l’Ouest, on trouvait ainsi Devin Booker, Luka Doncic, Anthony Edwards, Shai Gilgeous-Alexander, Jrue Holiday ou encore Kawhi Leonard. À l’Est, Bam Adebayo, Paolo Banchero, Jalen Johnson et Karl-Anthony Towns accompagnaient Tyler Herro dans la sélection finale.