Nike et LeBron James ont eu la riche idée de profiter de chaque coloris de la LeBron 23 pour rappeler un moment fort particulier de la riche carrière de la superstar des Lakers. La 23e chaussure signature du King tient pour l’instant le rythme et enrichit aujourd’hui sa collection d’une nouvelle variante baptisée « LeBronto », en clin d’œil à la franchise de Toronto.

Celle-ci a en effet particulièrement souffert à chaque confrontation face à LeBron James en playoffs, en finale de conférence en 2016, puis en se faisant « sweeper » par les Cavs les deux saisons suivantes en demi-finale de conférence.

Voilà qui valait bien un petit clin d’oeil pour celui qui aura été le cauchemar des Raptors, entre autres ! On retrouve pour l’occasion une tige ornée d’une base couleur cuivre au motif « reptilien », et une partie supérieure beige avec des finitions dorées. À noter également la présence d’un crâne de Raptor sur le talon comme signe particulier. Clairement, le ton est donné !

La LeBron 23 « LeBronto » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.