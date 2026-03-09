Scoot Henderson, l’autre retour qui fait du bien aux Blazers

On aurait pu croire que le bonheur des uns — en l’occurrence le retour de Deni Avdija, absent lors des six dernières rencontres — ferait le malheur des autres, à commencer par Scoot Henderson. Le meneur des Blazers a en effet dû céder sa place dans le cinq de départ à son coéquipier, un choix d’autant plus logique que le troisième choix de la Draft 2023 restait sur plusieurs sorties assez compliquées.

Mais, dimanche face aux Pacers, ce repositionnement a eu l’effet inverse. Loin de le freiner, ce retour sur le banc a semblé libérer Scoot Henderson, auteur de sa meilleure prestation offensive de la saison avec 28 points.

Touché aux ischio-jambiers avant même le début de l’exercice, Scoot Henderson n’avait repris la compétition que le 6 février. Quelques sorties encourageantes avaient laissé entrevoir une montée en puissance. L’absence de Deni Avdija lui avait d’ailleurs offert ses trois premières titularisations de la saison. Sans réel succès, toutefois : il avait peiné à imposer son rythme, à organiser le jeu et s’était montré particulièrement maladroit.

« Nous allons toujours l’encourager », a d’ailleurs relativisé Deni Avdija après la rencontre face à Indiana. « Je ne veux pas surréagir à ces deux ou trois matchs. Il nous disait qu’il n’était pas lui-même à 100%, mais cela fait partie du processus. Cela prend du temps quand vous manquez 75% de la saison. »

Sur ses quatre précédentes sorties, Scoot Henderson ne tournait ainsi qu’à 7.8 points à 24.4% de réussite au tir, avec 3 passes décisives pour 2.3 balles perdues en 22.8 minutes de moyenne sur le terrain.

« Quand il joue avec ce niveau d’intensité, il est inarrêtable »

Et l’ailier a visiblement eu raison de ne pas s’alarmer. Car Scoot Henderson a tout simplement livré l’une des meilleures premières mi-temps de sa jeune carrière, avec 19 points, dont 13 dans le deuxième quart-temps, avec 5 passes sans la moindre balle perdue. Une première pour lui avec une telle production offensive sur une mi-temps.

Incisif, juste dans ses choix et impliqué défensivement, le meneur/arrière a surtout trouvé son rythme très tôt, notamment de loin, malgré ses difficultés récentes.

« Il a bien rebondi », a salué son entraîneur Thiago Splitter en conférence de presse. « Nous lui avons dit de se concentrer sur ce qu’il pouvait contrôler : jouer dur et mettre du rythme. Les tirs, c’est difficile à contrôler, voire impossible. Il faut simplement avoir confiance dans le travail accompli et continuer à prendre ses shoots. »

Scoot Henderson a été le principal artisan du 25-7 infligé par Portland pour conclure le deuxième quart-temps, une séquence décisive sur laquelle les Blazers ont ensuite bâti leur victoire, sans jamais trembler.

« Je devais juste jouer vite, être moi-même », a réagi Scoot Henderson après le succès. « Et si je joue comme ça, cela nous donne une vraie chance de gagner. »

« Quand il joue avec ce niveau d’intensité et cette volonté d’attaquer son défenseur, j’ai le sentiment qu’il est inarrêtable », a également salué Toumani Camara, son coéquipier. « Je lui ai dit pendant le match qu’il pouvait parfois garder un peu plus le ballon, parce qu’il est trop rapide et trop puissant pour que son adversaire reste devant lui. C’est un super joueur, et il est ici pour une bonne raison. »

Le joker de la fin de saison des Blazers ?

Trop souvent freiné par les blessures, le meneur a rarement eu l’occasion d’enchaîner depuis ses débuts en NBA.

« Il n’a pas joué durant toute la première partie de saison, et les gens oublient à quel point il est difficile de s’intégrer dans une équipe avec laquelle on n’a presque pas joué », a rappelé Deni Avdija. « Il faut être patient avec lui. Aujourd’hui, c’était un pas dans la bonne direction. Pour lui, tout est une question d’accumulation de matchs, mais nous ne sommes pas surpris par sa performance. »

Un retour en forme pourrait offrir à Portland un joker précieux dans la dernière ligne droite, alors que la franchise espère se mêler à la lutte pour le play-in. Scoot Henderson, lui, assure avoir trouvé une forme de déclic au cœur même de sa mauvaise passe. Au-delà des stats, il explique avoir voulu renouer avec le plaisir de jouer.

« Je ne m’apitoie jamais sur mon sort : après un bon match comme après un mauvais, je pense à l’action suivante », a-t-il expliqué sur le parquet, avant de prolonger sa réflexion dans le vestiaire. « C’est simplement ma manière d’être. Je ne deviens pas fou, je ne me laisse pas emporter par mes émotions, qu’elles soient positives ou négatives. Je célèbre les bons comme les mauvais moments, parce que tout arrive pour une raison. Nous avons le privilège de jouer à ce jeu au plus haut niveau. Tous ces gens, ces caméras, vous, les journalistes… tout le monde nous regarde. Je dois toujours me rappeler que, quand j’étais petit, c’est ce jeu dont je suis tombé amoureux. C’est du basket, et c’est un sport magnifique. »

Cette victoire (certes face à des Pacers en roue libre lors de cette fin de saison…) tombe en tout cas à point nommé pour les Blazers, en difficulté ces derniers temps en l’absence de Deni Avdija, avec deux victoires pour quatre défaites sans leur All-Star. Portland revient ainsi à deux matchs des Warriors, huitièmes de la Conférence Ouest, avant deux nouvelles rencontres à domicile cette semaine : les Hornets mardi, puis le Jazz vendredi.

Scoot Henderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 62 28:28 38.5 32.5 81.9 0.9 2.3 3.1 5.4 3.1 0.8 3.4 0.2 14.0 2024-25 POR 66 26:39 41.9 35.4 76.7 0.8 2.2 3.0 5.1 2.7 1.0 2.7 0.2 12.7 2025-26 POR 13 23:09 39.3 25.4 83.3 0.8 2.1 2.8 4.5 2.8 0.4 2.7 0.3 12.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.