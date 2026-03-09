Bam Adebayo rejoint Dwyane Wade dans le club des 10 000 points au Heat

« Ça fait beaucoup de paniers ! », sourit Bam Adebayo quand un journaliste l’interroge sur cette barre symbolique franchie. Dans une victoire référence face aux Pistons, le pivot du Heat a signé 24 points (9 rebonds et 6 passes) et a passé le cap des 10 000 points inscrits en carrière. Tous avec le Heat donc.

Ce qui est déjà un joli quota pour le joueur de 28 ans qui se souvient de ce qu’on pensait de lui il y a neuf ans, quand le Heat l’a choisi en 14e position de la Draft 2017. « J’ai été drafté pour défendre et tout le monde pensait que je n’étais qu’une menace au alley-oop », se souvient le pivot.

Ce qu’il s’est contenté d’être lors de ses premières saisons dans la Grande Ligue avant d’étendre, année après année, son arsenal offensif. Lors de ses six premières saisons, il n’a cessé d’améliorer sa moyenne au « scoring », passant de 6.9 points à 20.4 unités.

Depuis, sur ses deux derniers exercices et celui en cours, sa moyenne stagne. Mais Bam Adebayo a été suffisamment constant pour s’inviter dans le « club des 10 000 » du Heat qui ne comptait jusqu’à présent… qu’un seul membre : Dwyane Wade, Alonzo Mourning (9 459) et Glen Rice (9 248) s’étant arrêtés un peu avant.

Le titre de meilleur rebondeur en ligne de mire

« Cela montre l’évolution de mon jeu. Cette franchise croit évidemment en moi. Je suis ici depuis assez longtemps pour atteindre les 10 000 points avec le même maillot. Et forcément, figurer dans les livres d’histoire juste derrière quelqu’un comme D-Wade, c’est un immense accomplissement », lâche le pivot.

Ce dernier devrait avoir un peu de mal pour se rapprocher de l’ancienne légende locale qui, en 15 ans à Miami, a cumulé 21 556 points sous le maillot floridien. Mais Bam Adebayo pourrait s’offrir un autre titre : celui de meilleur rebondeur de l’histoire de la franchise.

Actuellement à la deuxième place de ce classement, juste derrière l’homme à qui il a succédé comme capitaine, Udonis Haslem (5 791 rebonds), Bam Adebayo (5 584) garde une petite chance de le rattraper d’ici la fin de la saison. Il lui faudrait 207 rebonds lors des 17 derniers matchs de Miami – soit 12 rebonds de moyenne (il tourne à 10 cette saison) – et il avoue que c’est le seul record qu’il poursuit vraiment.

« À son arrivée, il n’était pas forcément réputé pour être un scoreur. Il a travaillé et s’est imposé comme tel à force de volonté. Et pour cette équipe en particulier, ses points sont devenus cruciaux », félicite Erik Spoelstra.

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 19:50 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23:20 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 33:34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 33:29 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 32:35 55.7 0.0 75.3 2.4 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 34:38 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34:02 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 2024-25 MIA 78 34:17 48.5 35.7 76.5 2.4 7.2 9.6 4.3 2.1 1.3 2.1 0.7 18.1 2025-26 MIA 56 31:27 44.7 32.7 76.9 2.1 7.8 9.8 2.9 1.7 1.1 1.7 0.7 18.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.