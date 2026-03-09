Matchs
À Cleveland, on prend les Celtics comme modèles

Publié le 9/03/2026 à 10:56

Logiquement battus par les Celtics à la maison, les Cavaliers savent qu’ils ont encore du boulot devant eux avant de pouvoir prétendre aux Finals.

Orphelins de Jarrett Allen (et Max Strus), les Cavaliers retrouvaient néanmoins Donovan Mitchell dimanche, à l’occasion de la réception des Celtics. Sauf que cela ne les a pas empêchés de s’incliner sèchement contre les champions 2024.

Un résultat frustrant, puisque Cleveland s’est retrouvé à courir après le score pendant tout le match, à cause de sa première mi-temps ratée. Kenny Atkinson a rendu hommage à Boston, meilleur que son équipe, mais il a aussi déploré le fait que ses joueurs vivent souvent le même scénario face à cet adversaire.

« Ce n’est pas la première fois, n’est-ce pas ? On dirait qu’avec cette équipe, on se retrouve constamment au fond du trou très rapidement, car elle impose son jeu d’entrée et on le subit » a-t-il ainsi regretté. « Et quand c’est le cas, c’est déjà trop tard, non ? Surtout contre une si bonne équipe. Ça semble devenir une habitude face à eux et c’est un peu inquiétant. On doit faire mieux. »

Un mois et demi pour progresser

Pour la troisième fois en trois matches cette saison, les Cavaliers ont subi la loi des Celtics. Un « sweep » en bonne et due forme, qui prouve que les deux équipes ne boxent – pour le moment – pas dans la même catégorie.

James Harden en est conscient, mais il s’attend à du changement : « Je l’ai dit à tout le monde : voilà la référence. C’est ça, le standard. Au basket, inscrire des tirs ou en rater, ça fait partie du jeu, mais notre nature de compétiteurs, notre esprit de compétition, c’est ce qui nous définit, peu importe notre adresse. […] C’est ce niveau-là qu’on doit atteindre, celui de Boston. Une fois qu’on y sera, car je sais qu’on en est capables et qu’on va y arriver, alors on sera une bien meilleure équipe. »

Avant la partie, Kenny Atkinson partageait justement l’avis de son nouveau joueur : « C’est un adversaire difficile pour tout le monde. Ils ont un ADN de champion. C’est une équipe de haut niveau, vraiment de très haut niveau, l’une des meilleures de la ligue. Nous, on a encore beaucoup à prouver. »

La bonne nouvelle, c’est qu’il reste un peu plus d’un mois à Cleveland pour travailler et aller dans la bonne direction, alors que l’objectif assumé est de retrouver les Finals, dix ans après le seul titre de la franchise.

« Je pense que l’on appartient à ce groupe [des candidats aux Finals], mais on doit évidemment progresser si on veut franchir un cap et dépasser les Celtics » a livré Kenny Atkinson en conclusion. « C’est le défi du mois et demi à venir : voir si on peut franchir ce prochain palier. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Donovan Mitchell 56 33:28 48.3 36.9 85.1 0.7 3.8 4.5 5.8 3.0 1.6 0.3 2.4 28.6
James Harden 10 33:30 45.7 44.6 80.0 0.9 4.1 5.0 8.1 3.3 0.6 0.5 2.2 19.1
Darius Garland 26 30:28 45.1 36.0 86.1 0.5 2.0 2.4 6.9 2.8 0.8 0.1 1.8 18.0
Evan Mobley 49 32:36 51.7 31.5 63.2 2.2 6.4 8.7 3.7 2.0 0.9 1.9 2.4 17.8
Jarrett Allen 51 27:33 63.6 10.0 72.5 2.6 5.9 8.5 1.9 1.4 1.0 0.9 1.8 15.3
De'andre Hunter 43 26:10 42.3 30.8 86.9 0.7 3.6 4.2 2.1 1.7 0.7 0.1 2.5 14.0
Jaylon Tyson 59 27:41 50.1 45.6 75.3 1.9 3.4 5.3 2.2 1.5 0.8 0.4 2.6 13.5
Sam Merrill 40 25:53 47.1 45.4 85.4 0.6 1.7 2.3 2.2 0.9 0.6 0.1 2.6 12.9
Dennis Schröder 13 23:46 39.3 31.4 86.5 0.2 2.2 2.3 4.5 2.0 1.2 0.2 1.2 10.1
Nae'qwan Tomlin 50 16:05 46.3 21.5 75.5 1.4 1.6 2.9 0.8 0.4 0.7 0.6 2.0 6.0
Dean Wade 49 22:36 43.0 35.9 71.1 0.8 3.3 4.2 1.6 0.3 0.8 0.4 1.6 5.8
Keon Ellis 12 23:00 48.2 29.7 80.0 0.6 2.3 2.9 1.8 0.7 1.7 1.3 2.3 5.8
Thomas Bryant 46 10:50 48.1 33.7 86.0 0.8 2.1 3.0 0.6 0.4 0.3 0.4 1.2 5.5
Tyrese Proctor 42 10:23 39.5 33.6 86.2 0.1 0.9 1.0 1.3 0.6 0.4 0.0 1.1 4.8
Lonzo Ball 35 20:48 30.1 27.2 66.7 0.7 3.3 4.0 3.9 1.5 1.3 0.3 1.3 4.6
Craig Porter Jr. 56 17:45 44.2 35.4 55.6 1.3 2.0 3.3 3.3 0.9 1.0 0.6 1.1 4.5
Larry Nance Jr. 27 12:40 36.8 32.0 60.0 0.9 1.8 2.6 1.0 0.4 0.6 0.1 1.8 3.3
Chris Livingston 3 5:40 57.1 0.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.3 0.0 0.3 0.0 1.3 3.0
Luke Travers 12 8:35 25.0 6.3 100.0 0.8 1.3 2.0 0.8 0.3 0.6 0.3 0.5 2.3
Tristan Enaruna 4 5:45 44.4 0.0 0.0 1.3 0.5 1.8 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 2.0
Darius Brown 1 3:00 0.0 0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Redactor Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
