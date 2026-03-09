À Cleveland, on prend les Celtics comme modèles

Orphelins de Jarrett Allen (et Max Strus), les Cavaliers retrouvaient néanmoins Donovan Mitchell dimanche, à l’occasion de la réception des Celtics. Sauf que cela ne les a pas empêchés de s’incliner sèchement contre les champions 2024.

Un résultat frustrant, puisque Cleveland s’est retrouvé à courir après le score pendant tout le match, à cause de sa première mi-temps ratée. Kenny Atkinson a rendu hommage à Boston, meilleur que son équipe, mais il a aussi déploré le fait que ses joueurs vivent souvent le même scénario face à cet adversaire.

« Ce n’est pas la première fois, n’est-ce pas ? On dirait qu’avec cette équipe, on se retrouve constamment au fond du trou très rapidement, car elle impose son jeu d’entrée et on le subit » a-t-il ainsi regretté. « Et quand c’est le cas, c’est déjà trop tard, non ? Surtout contre une si bonne équipe. Ça semble devenir une habitude face à eux et c’est un peu inquiétant. On doit faire mieux. »

Un mois et demi pour progresser

Pour la troisième fois en trois matches cette saison, les Cavaliers ont subi la loi des Celtics. Un « sweep » en bonne et due forme, qui prouve que les deux équipes ne boxent – pour le moment – pas dans la même catégorie.

James Harden en est conscient, mais il s’attend à du changement : « Je l’ai dit à tout le monde : voilà la référence. C’est ça, le standard. Au basket, inscrire des tirs ou en rater, ça fait partie du jeu, mais notre nature de compétiteurs, notre esprit de compétition, c’est ce qui nous définit, peu importe notre adresse. […] C’est ce niveau-là qu’on doit atteindre, celui de Boston. Une fois qu’on y sera, car je sais qu’on en est capables et qu’on va y arriver, alors on sera une bien meilleure équipe. »

Avant la partie, Kenny Atkinson partageait justement l’avis de son nouveau joueur : « C’est un adversaire difficile pour tout le monde. Ils ont un ADN de champion. C’est une équipe de haut niveau, vraiment de très haut niveau, l’une des meilleures de la ligue. Nous, on a encore beaucoup à prouver. »

La bonne nouvelle, c’est qu’il reste un peu plus d’un mois à Cleveland pour travailler et aller dans la bonne direction, alors que l’objectif assumé est de retrouver les Finals, dix ans après le seul titre de la franchise.

« Je pense que l’on appartient à ce groupe [des candidats aux Finals], mais on doit évidemment progresser si on veut franchir un cap et dépasser les Celtics » a livré Kenny Atkinson en conclusion. « C’est le défi du mois et demi à venir : voir si on peut franchir ce prochain palier. »