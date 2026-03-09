Un coloris cuivré pour la Air Jordan 40

À chaque mois sa nouvelle Air Jordan 40 et le mois de mars a débuté avec la sortie de ce nouveau coloris « SL Copper », déjà le huitième disponible en France.

La marque au Jumpman a une nouvelle fois sorti le grand jeu cette année pour garantir une Air Jordan 40 parmi les modèles haut de gamme sur le plan technique et également des plus soignés au niveau du design.

La semelle frôle toujours l’excellence sur les modèles Air Jordan et c’est encore le cas sur cette Air Jordan 40, avec le retour de l’inévitable mousse Zoom X, déjà présente sur la AJ 39, qui provient de la catégorie Nike Running et notamment de la « Nike Zoom VaporFly 4% » portée par l’athlète kényan Eliud Kipchoge. Elle sera cette fois associée à un amorti Zoom Strobel, combinant ici deux des technologies les plus innovantes de Nike.

Son design a également été soigné avec une tige en cuir de première qualité, un logo Jordan Brand sur la languette et un logo Nike sur la base du talon. Le coloris « SL Copper » couleur cuivre est complété de finitions en noir, sur le col, la semelle, et une partie de la languette.

La Air Jordan 40 « SL Copper » est à retrouver sur Basket4ballers au prix de 200 euros.