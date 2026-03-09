Alors qu’on le pensait en grande difficulté après sa fracture du pouce, James Harden a sorti sa carte joker en faisant le choix de ne pas se faire opérer pour revenir plus vite sur les parquets. Un choix payant pour l’arrière des Cavs qui voit en plus sa dixième chaussure signature, la Harden Vol. 10 bénéficier d’un nouveau coloris « Tech Purple » aux couleurs du costume du Joker, pire cauchemar de Batman dans la fiction estampillée DC Comics.

On retrouve donc une large partie en violet pour habiller la tige et une partie de la semelle. Les finitions apparaissent en noir sur la partie supérieure et le col chaussant, en vert pâle pour faire ressortir les trois bandes d’adidas à la base du talon ainsi qu’en vert fluo sous la semelle.

La Harden Vol. 10 « Joker » est d’ores et déjà disponible sur Basket4ballers au prix de 160 euros.

Notre verdict de la Harden Vol. 10

Difficile de passer après la Harden Vol. 9 qui restera peut-être comme le modèle le plus abouti de la collection de James Harden avec adidas. Pour les dix ans de sa collaboration avec le nouvel arrière des Cavs, la marque aux trois bandes savait qu’elle n’avait pas le droit à l’erreur.

A l’arrivée, la Harden Vol. 10 a des airs de Harden Vol. 9 bis sur le plan technique et un design à peine réajusté. Mais la recette a fonctionné, alors pourquoi tout chambouler ? Avec un maintien plus accentué et un mix toujours impeccable entre confort et percussion, papy Harden a encore de quoi faire des prouesses.