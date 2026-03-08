Luka Doncic aimerait qu’on souligne ses efforts en défense

Auteur de 44 points dans la victoire face aux Pacers, Luka Doncic s’est comporté en patron en l’absence de LeBron James, et en conférence de presse, il a assure qu’il ne jouait pas que d’un côté du terrain. Selon lui, personne ne souligne qu’il fait de plus en plus d’efforts en défense, alors que ça s’est traduit par trois interceptions et deux contres contre Indiana.

« Je sais que les gens n’en parleront jamais… », regrette le Slovène. « J’essaie simplement de faire mon travail, d’être plus agressif, plus impliqué… J’essaie simplement d’être meilleur en défense. »

Ciblé par les adversaires, Luka Doncic n’est pourtant pas un grand défenseur en un-contre-un, et il est parfois carrément ciblé par les adversaires, mais JJ Redick tient à défendre sa cause, rappelant que rares sont les joueurs capables de bien défendre pendant 48 minutes, et sur 82 matches.

« Je pense qu’il a eu de très bonnes séquences, et même des séquences solides sur plusieurs matches », notait JJ Redick avant la rencontre. « Et puis il y a parfois un match où l’engagement et l’effort ne sont pas là. À l’intérieur d’un match aussi, il peut y avoir une ou deux possessions comme ça. Mais je dirais que c’est le cas pour la plupart de nos joueurs, peut-être à l’exception de Marcus Smart, sur ce côté du terrain. »

Et JJ Redick d’apporter quelques détails sur les qualités défensives de Luka Doncic. « On a les stats : quand il ‘switche’ sur le porteur de balle, c’est le plus faible nombre de points par possession concédés parmi nos extérieurs. Donc je pense qu’il fait du bon travail. Il a montré qu’il pouvait contenir le porteur de balle. C’est évidemment l’un des meilleurs extérieurs au rebond défensif de la NBA. Il est capable de provoquer des interceptions et des déviations. Et parfois, avec un peu d’encouragement, il provoque aussi des passages en force. Donc il fait beaucoup de bonnes choses en défense. »

Mais comme le rappelle aussi son coach, il peut parfois aussi « déconnecter », notamment loin du ballon. Sans oublier que ses plaintes continuelles auprès des arbitres ralentissent souvent son repli défensif…

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 51 35:27 47.5 36.2 77.3 0.7 7.1 7.8 8.5 2.4 1.5 4.0 0.5 32.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.