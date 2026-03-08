La douce revanche des Nets

Les Nets ont mis fin à la plus longue série en cours de défaites avec l’un des plus gros comeback de leur histoire. Le tout dans un scénario improbable puisque les joueurs de Jordi Fernandez étaient menés de 23 points au début du troisième quart-temps sur le parquet des Pistons.

C’est sur ce même parquet qu’ils avaient subi, il y a un mois, une défaite de 53 points ! Cette fois, pas de nouvelle fessée, mais donc une victoire presque miraculeuse, 107-105, sur le terrain des leaders de la conférence Est.

« Il faut continuer à se donner à fond le plus possible », réclame Jordi Fernandez. « C’est une question de résilience, et nous avons trouvé de l’énergie au bon moment. Défensivement, quand vous ne concédez que 43 points sur une mi-temps, vous vous donnez une chance de gagner. Nous avons trouvé un moyen, et je suis fier de notre progression… Nous avons affronté une très bonne équipe et nous avons réussi à nous battre jusqu’au bout. »

Au passage, le technicien espagnol met en avant l’attitude de ses joueurs, qui n’ont jamais baissé les bras.

La belle dès mardi

« L’effort était bon, mais leur voix encore plus. J’ai été impressionné par la façon dont ils s’encourageaient » souligne l’entraîneur de Brooklyn. « Par moments, quand vous êtes menés et que tout le monde est frustré, cela crée une énergie négative… Mais ces gars ont maintenu tout le monde dans une énergie positive. C’est une bonne chose. C’est comme ça qu’on remonte un gros écart. Nous avons réussi à nous battre et à décrocher la victoire. »

Cette victoire est la première des Nets face à un leader de la conférence Est depuis 2022, et aux côtés de Michael Porter Jr (30 points) et de Ziaire Williams (23 points), Day’Ron Sharpe incarne cette « résilience » avec quelques rebonds offensifs qui ont fait très mal aux Pistons.

« La dernière fois qu’on était venus ici, Detroit avait battu un record de franchise pour la plus large victoire de son histoire. Depuis ce match, on se répétait que tout dépendait de la façon dont on réagit », explique Day’Ron Sharpe. « C’était la première fois qu’on les revoyait depuis cette défaite, donc on voulait simplement venir et leur livrer un vrai combat — et on a gagné. »

Mais attention, les deux formations se retrouvent dès mardi, à Brooklyn, et cette fois, ce sont les Pistons qui pourraient se venger après cette humiliation à domicile.