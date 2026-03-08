Face aux Nets, les Pistons ont « manqué de respect » au jeu

Et si la course à la première place à l’Est n’était pas terminée ? Alors que les Celtics (42v-21d) viennent de récupérer Jayson Tatum, les Pistons (45v-17d) font du surplace. Après deux défaites de suite à Cleveland puis à San Antonio, les hommes de JB Bickerstaff ont subi un revers plus problématique à domicile face aux modestes Nets.

Une défaite qui pose d’autant plus question que les joueurs de Detroit comptaient 23 points d’avance à l’entame du troisième quart-temps. Pourtant, les locaux, qui étaient privés de Cade Cunningham et Ausar Thompson, ont bafouillé leur basket avant de s’incliner d’une possession.

« On a cessé de respecter le jeu. Quand vous manquez de respect au jeu, ça finit par vous retomber dessus, et c’est ce qui nous est arrivé ce soir. Peu importe la soirée, vous devez continuer à faire les choses qui ont fait notre succès. On doit jouer selon notre identité chaque soir, sans exception », réclame JB Bickerstaff.

Jamais cette saison son équipe n’avait perdu trois matchs de rang. « On doit réaliser qu’on occupe cette position grâce au style que nous avons accepté de pratiquer. Ce n’est pas quelque chose que l’on active ou désactive à notre guise. Il faut être constant. Il y a une leçon à en tirer et il est primordial que nous l’apprenions », rajoute-t-il.

Un coup de mou lié au calendrier ?

Discours similaire de la part du vétéran de l’équipe, Tobias Harris, meilleur marqueur de son équipe (18 points) sur ce match. « C’est une défaite dont on doit tirer des enseignements, c’est certain. Il faut qu’on trouve les quelques ajustements à faire en même temps. À partir du troisième quart-temps, nous n’avons tout simplement plus joué notre basket habituel. C’est donc une défaite difficile », qualifie-t-il.

Mais la défaite d’une équipe encore inexpérimentée, dont le coup de mou actuel n’enlève rien à une saison aussi brillante qu’inattendue. Il faut rappeler que les Pistons occupent la première place à l’Est, sans discontinuer, depuis… le 7 novembre 2025 !

Aussi, depuis la pause au All-Star Game, ils ont gagné chez les Knicks, battu le champion en titre le Thunder, ou encore les Cavs en prolongation. Un calendrier coriace qui va bientôt s’alléger avec, dans les dix prochains jours, des déplacements à Brooklyn, Washington ou la réception des Grizzlies. À condition de « respecter le jeu »…