Face aux Nets, les Pistons ont « manqué de respect » au jeu

NBA – Face à l’une des pires équipes de la ligue, les leaders de l’Est, certes privés de Cade Cunningham, n’ont pas été en mesure de s’imposer. Pour la première fois cette saison, les Pistons enchaînent trois défaites de suite.

pistonsEt si la course à la première place à l’Est n’était pas terminée ? Alors que les Celtics (42v-21d) viennent de récupérer Jayson Tatum, les Pistons (45v-17d) font du surplace. Après deux défaites de suite à Cleveland puis à San Antonio, les hommes de JB Bickerstaff ont subi un revers plus problématique à domicile face aux modestes Nets.

Une défaite qui pose d’autant plus question que les joueurs de Detroit comptaient 23 points d’avance à l’entame du troisième quart-temps. Pourtant, les locaux, qui étaient privés de Cade Cunningham et Ausar Thompson, ont bafouillé leur basket avant de s’incliner d’une possession.

« On a cessé de respecter le jeu. Quand vous manquez de respect au jeu, ça finit par vous retomber dessus, et c’est ce qui nous est arrivé ce soir. Peu importe la soirée, vous devez continuer à faire les choses qui ont fait notre succès. On doit jouer selon notre identité chaque soir, sans exception », réclame JB Bickerstaff.

Jamais cette saison son équipe n’avait perdu trois matchs de rang. « On doit réaliser qu’on occupe cette position grâce au style que nous avons accepté de pratiquer. Ce n’est pas quelque chose que l’on active ou désactive à notre guise. Il faut être constant. Il y a une leçon à en tirer et il est primordial que nous l’apprenions », rajoute-t-il.

Un coup de mou lié au calendrier ?

Discours similaire de la part du vétéran de l’équipe, Tobias Harris, meilleur marqueur de son équipe (18 points) sur ce match. « C’est une défaite dont on doit tirer des enseignements, c’est certain. Il faut qu’on trouve les quelques ajustements à faire en même temps. À partir du troisième quart-temps, nous n’avons tout simplement plus joué notre basket habituel. C’est donc une défaite difficile », qualifie-t-il.

Mais la défaite d’une équipe encore inexpérimentée, dont le coup de mou actuel n’enlève rien à une saison aussi brillante qu’inattendue. Il faut rappeler que les Pistons occupent la première place à l’Est, sans discontinuer, depuis… le 7 novembre 2025 !

Aussi, depuis la pause au All-Star Game, ils ont gagné chez les Knicks, battu le champion en titre le Thunder, ou encore les Cavs en prolongation. Un calendrier coriace qui va bientôt s’alléger avec, dans les dix prochains jours, des déplacements à Brooklyn, Washington ou la réception des Grizzlies. À condition de « respecter le jeu »…

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Cade Cunningham 55 35:10 45.5 33.4 81.2 0.9 4.9 5.8 9.8 3.8 1.5 0.9 3.2 25.2
Jalen Duren 51 27:53 63.1 0 72.6 3.9 6.8 10.7 1.7 1.8 0.9 0.8 2.8 18.4
Tobias Harris 45 28:27 44.9 33.9 87.5 0.9 4.3 5.2 2.3 1.0 1.0 0.3 1.7 13.3
Duncan Robinson 59 28:06 43.2 39.4 76.2 0.4 2.3 2.7 1.9 0.7 0.6 0.3 2.2 12.0
Ausar Thompson 57 25:37 52.2 27.3 57.8 2.1 3.8 5.9 2.9 1.4 1.9 0.9 2.7 10.2
Isaiah Stewart 50 23:22 53.8 33.3 76.8 1.6 3.4 5.1 1.2 1.2 0.3 1.7 2.9 10.0
Ronald Holland Ii 57 20:21 43.1 23.4 80.7 1.2 3.2 4.4 1.4 1.3 1.3 0.3 2.2 8.4
Jaden Ivey 33 16:49 45.0 37.2 78.9 0.6 1.6 2.2 1.6 1.1 0.5 0.4 1.3 8.2
Daniss Jenkins 52 16:46 40.2 36.2 78.0 0.6 1.2 1.8 2.8 1.3 0.8 0.1 1.4 7.5
Caris Levert 44 19:23 41.9 33.3 68.3 0.3 1.4 1.8 2.7 1.4 0.9 0.6 1.6 7.3
Javonte Green 61 18:05 44.1 35.8 81.3 0.8 2.0 2.8 0.7 0.6 1.2 0.3 1.4 6.8
Paul Reed 45 13:25 60.0 34.5 63.3 2.0 2.5 4.5 1.1 0.9 0.9 0.8 1.8 6.8
Marcus Sasser 20 9:24 44.6 40.4 90.9 0.1 0.8 0.8 1.8 0.8 0.6 0.1 0.8 4.8
Tolu Smith 7 12:34 47.6 0 72.2 1.9 2.9 4.7 0.9 0.7 0.3 0.7 2.0 4.7
Kevin Huerter 6 12:10 45.8 16.7 0 0.3 1.7 2.0 0.8 0.3 0.7 0.2 1.2 4.0
Chaz Lanier 21 8:09 36.8 33.3 100.0 0.3 0.6 0.9 0.6 0.1 0.2 0.0 0.3 3.0
Isaac Jones 1 1:00 50.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Colby Jones 1 7:00 33.3 0.0 0 0.0 4.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
Wendell Moore Jr. 5 10:48 57.1 0.0 100.0 0.2 1.0 1.2 0.6 0.2 0.4 0.4 0.2 2.0
Bobi Klintman 10 6:24 29.2 25.0 0.0 0.5 1.3 1.8 0.4 0.5 0.3 0.0 1.1 1.7

