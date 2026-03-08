Le MVP de la nuit | Jalen Johnson s’est lâché et fâché !

Devenu All-Star cette saison, Jalen Johnson est plus que jamais le « franchise player » des Hawks depuis le transfert de Trae Young, et le jeune ailier confirme son statut avec un match plein face aux Sixers : 35 points, 10 rebonds et 7 passes.

Alors que Philly faisait la course en tête, « JJ » va réveiller ses coéquipiers après la pause, et il va le faire avec agressivité. Rarement, on l’avait vu aussi passionné après ses dunks ou même aussi agressif vers le cercle. Il s’agissait, pour lui, de répondre à l’agressivité des Sixers et leur « trashtalking ».

« C’était cool. Le trashtalking fait partie du jeu, comme beaucoup d’autres choses » rappelle-t-il à propos de ses accrochages avec Trendon Watford. « Ça arrive, et c’est fun. Ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain, ce n’est rien de personnel au final. Tous les compétiteurs aiment parler un peu, ça les motive. Tout le monde était très excité ce soir et c’était une bonne ambiance. »

En fin de match, Johnson a eu droit aux « MVP, MVP, MVP » de son public, et on le voit de plus en plus vocal avec ses coéquipiers. Pour Quin Snyder, c’était carrément « l’un de ses meilleurs matches en carrière ».

« C’était simplement un match très intense. C’est exactement le genre de match auquel tu veux participer » répond-il. “Les joueurs parlent, ça chambre un peu, et ça fait monter ton intensité et ton niveau. Je pense que tout le monde ressentait cette intensité. Évidemment il faut faire attention aux fautes techniques et tout ça, mais globalement c’était juste un match très plaisant. Tout le monde a bien répondu à l’énergie du match et on l’a maintenue pendant 48 minutes. »

À l’arrivée, c’est une 6e victoire de suite et les Hawks se rapprochent des 5e et 6e places de la conférence Est, synonymes de qualification directe pour les playoffs. Atlanta est sur la meilleure dynamique. Tout le contraire des Sixers qui perdent deux places dans la soirée.

« Tout le monde sait qu’après le All-Star Game, il faut monter l’intensité d’un cran et vraiment se concentrer pour se placer au mieux dans la course aux playoffs et sécuriser une place » conclut-il. « Tout le monde a cette mentalité de vouloir gagner. Après la pause, on a dû élever notre niveau et renforcer la confiance entre nous. Je pense qu’on a fait du bon travail jusque-là, et maintenant il faut continuer match après match. »

Jalen Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ATL 22 5:27 53.7 23.1 71.4 0.1 1.1 1.2 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 2.4 2022-23 ATL 70 14:53 49.1 28.8 62.8 0.7 3.3 4.0 1.2 1.6 0.5 0.6 0.5 5.6 2023-24 ATL 56 33:44 51.1 35.5 72.8 1.3 7.4 8.7 3.6 2.4 1.2 1.8 0.8 16.0 2024-25 ATL 36 35:40 50.0 31.2 74.6 1.7 8.3 10.0 5.0 1.9 1.6 2.9 1.0 18.9 2025-26 ATL 56 35:06 49.1 34.1 77.8 1.5 9.0 10.5 8.0 2.2 1.3 3.4 0.5 22.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.