Alex Sarr va enfin jouer avec Trae Young

Un mois tout pile, c’est le temps qu’il aura fallu à Alex Sarr pour se remettre de son élongation aux ischio-jambiers. Le pivot français est, selon le communiqué du staff médical de Washington, annoncé comme disponible pour son coach Brian Keefe en vu du match du jour face aux Pelicans, premier rendez-vous d’un road-trip de quatre matchs.

La bonne nouvelle est à savourer à sa juste valeur pour Washington qui reste sur sept revers de suite. Comme d’autres, les Wizards semblent avoir mis cette fin de saison entre parenthèses, alors que l’infirmerie compte encore Cam Whitmore (thrombose veineuse) qu’on ne reverrait pas cette saison, Jamir Watkins (cheville), Kyshawn George (coude), Tristan Vukcevic (cuisse) et Anthony Davis (doigt), sans oublier D’Angelo Russell, qui a loupé la période de sortie, fixée au 1er mars pour rejoindre une formation qui vise les playoffs.

Vingt matches pour préparer 2026/27 ?

Au-delà des résultats et des bilans comptables à l’approche de la fin de saison pour le 13e de la conférence Est, le retour d’Alex Sarr va surtout lui permettre de commencer à développer des automatismes avec Trae Young. Le nouveau meneur des Wizards arrivé il y a deux mois a pour sa part disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs cette semaine face à Utah.

Les premiers pas du tandem seront observés de près, Washington tenant là un « combo » capable de servir de base pour construire un projet d’avenir ambitieux.

La fin de cet exercice servira au moins à ça, alors qu’il restera ensuite 19 matchs à jouer sans véritable enjeu, si ce n’est celui de préparer la suite du mieux possible. Pour sa première sortie, Trae Young a cumulé 12 points et 6 passes décisives et 2 interceptions en 19 minutes. Qu’en sera-t-il ce soir ?

Alex Sarr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 67 27:04 39.4 30.8 67.9 1.9 4.6 6.5 2.4 2.2 0.7 1.7 1.5 13.0 2025-26 WAS 41 28:12 49.6 33.6 69.1 2.3 5.4 7.8 2.8 2.1 0.8 1.7 2.0 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.