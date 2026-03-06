Trae Young a enfin commencé son aventure à Washington

Le Jazz était sur sept défaites de suite quand les Wizards en comptabilisaient six de rang. Une série allait donc se terminer jeudi soir, presque malheureusement pour le vainqueur pourrait-on dire tant les deux franchises « tankent » sévèrement depuis un moment maintenant. Mais l’événement de la rencontre était ailleurs : dans le retour à la compétition de Trae Young, qui signait également son premier match avec et à Washington.

Le meneur de jeu, la faute à des douleurs au genou et à la cuisse, n’avait plus joué depuis le 27 décembre 2025 et depuis, il avait été transféré dans la capitale. Plus de deux mois après sa dernière sortie donc, il découvrait la Capital One Arena avec un nouveau maillot et de nouveaux coéquipiers.

Quelques jolis layups ont montré qu’il n’avait pas perdu son talent. Et en 19 minutes dans la défaite des Wizards, et sans jouer le dernier quart-temps, il termine avec 12 points à 4/9 au shoot mais 1/5 à 3-pts et 6 passes.

« Je trouve que j’ai été correct. Mes shoots étaient bien alignés, mais je n’avais pas de jambes », se juge-t-il. « J’apprends des gars et ils apprennent de moi. Il y a des moments où ils vont être étonnés de recevoir la balle alors que je suis ouvert. Ils ne s’y attendront pas. »

Mettre en place de bonnes habitudes

« C’est un tel passeur », réagit Julian Reese, auteur d’un gros match avec 17 points et 20 rebonds dont 10 offensifs. « Il est à la fois un scoreur menaçant et un vrai passeur. Peu d’extérieurs sont comme ça dans la ligue. »

Très attendu pour faire progresser les Wizards et surtout Alex Sarr (toujours absent), avec lequel il peut former un duo très intéressant, Trae Young va utiliser les prochaines semaines pour faire sa place au sein de sa nouvelle équipe et apporter son expérience, plus importante que celle de ses coéquipiers.

« Je n’ai pas gagné le titre ni été en Finals, mais j’ai été à deux matches de les rejoindre donc je sais ce que ça demande », rappelle l’ancien All-Star des Hawks. « Je veux aller plus loin. Je sais que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà pourquoi j’aime être ici en ce moment. On parle des habitudes du quotidien, d’être meilleur jour après jour, qu’on soit à la salle ou ailleurs. On peut s’améliorer, que ce soit le corps ou l’esprit. Ces bonnes habitudes au jour le jour vont, j’espère, nous amener vers des succès à long terme. »

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30:54 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35:20 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33:43 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34:54 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34:48 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 35:58 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36:02 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL 10 28:00 41.5 30.5 86.3 0.0 1.5 1.5 8.9 2.0 1.0 2.6 0.1 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.