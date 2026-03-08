Matchs
Le protège-dents de Khris Middleton lui coûte cher…

Après avoir jeté son protège-dents en direction du public à Orlando, Khris Middleton écope de 25 000 dollars d’amende.

Khris MiddletonKhris Middleton rattrapé par la patrouille. En effet, la NBA a révélé avoir sanctionné le joueur des Mavericks d’une amende de 25 000 dollars, car il s’est rendu coupable d’un lancer de protège-dents en direction du public (ou plutôt de son banc, quand on regarde les images).

L’incident s’est produit ce jeudi, à Orlando, en plein milieu du troisième quart-temps de la rencontre. Un geste de frustration, commis après une faute sur Jalen Suggs avec lequel il luttait pour le ballon. Il lui avait déjà valu une faute technique durant le match, finalement perdu sur le fil par Dallas.

La sanction de Khris Middleton intervient quelques jours après que l’on a appris qu’il terminera la saison dans le Texas. Où il a su faire remonter quelque peu ses stats (12.4 points, 4.3 rebonds, 3.3 passes), après son arrivée en provenance de Washington, début février.

Khris Middleton Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2012-13 DET 27 17:36 44.0 31.1 84.4 0.1 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.1 6.1
2013-14 MIL 82 30:00 44.0 41.4 86.1 0.7 3.0 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1
2014-15 MIL 79 30:06 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4
2015-16 MIL 79 36:06 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2
2016-17 MIL 29 30:39 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7
2017-18 MIL 82 36:22 46.6 35.9 88.4 0.5 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.1
2018-19 MIL 77 31:05 44.1 37.8 83.7 0.6 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3
2019-20 MIL 62 29:53 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9
2020-21 MIL 68 33:22 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4
2021-22 MIL 66 32:26 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1
2022-23 MIL 33 24:16 43.6 31.5 90.2 0.8 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1
2023-24 MIL 55 27:02 49.3 38.1 83.3 0.7 3.9 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1
2024-25 MIL 23 23:13 51.2 40.7 84.8 0.2 3.5 3.7 4.4 2.3 0.7 1.6 0.2 12.6
2024-25 WAS 14 22:04 41.3 27.7 86.8 0.6 3.1 3.7 3.4 1.6 1.3 1.4 0.2 10.7
2025-26 DAL 11 25:16 42.7 28.1 86.8 1.0 3.3 4.3 3.3 2.4 0.5 2.0 0.0 12.4
2025-26 WAS 34 24:19 43.3 33.3 84.1 0.9 3.1 3.9 3.3 2.5 0.8 1.7 0.3 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

