Mark Williams à l’infirmerie, Khaman Maluach se montre à Phoenix

Khaman Maluach a laissé éclater sa rage après cette séquence du début de quatrième quart-temps. Face à lui, Zion Williamson, tout en puissance et en explosivité, pense pouvoir forcer le passage vers le cercle. Mais le rookie de Phoenix lui ferme deux fois la porte de manière spectaculaire.

Sur la seconde séquence, les arbitres sifflent d’abord une faute au pivot de 2m16. Jordan Ott « challenge » alors le coup de sifflet et obtient gain de cause. Comme personne n’avait le contrôle du ballon, les deux hommes se retrouvent pour un entre-deux. Zion Williamson le remporte, mais Khaman Maluach a déjà marqué les esprits.

Car l’intérieur des Suns termine avec un record en carrière de cinq contres. Avant cette rencontre, il n’en avait d’ailleurs cumulé que 10 sur l’ensemble de ses 27 premiers matchs en NBA.

Corriger les erreurs vues face aux Bulls

« Le plus important, c’est qu’il sait désormais qu’il va avoir des minutes régulières », souligne Jordan Ott. « J’espère que la nervosité du premier match (face aux Bulls) est passée. Mais cela ne change rien à notre confiance : on ne le mettrait pas sur le terrain si on ne croyait pas en lui, et on va continuer de l’aider. »

Mark Williams blessé, les Suns ont besoin que Khaman Maluach apporte rapidement, surtout en défense. Et après une sortie compliquée face aux Bulls, le rookie a répondu de la meilleure des façons face aux Pelicans.

« Beaucoup de choses de la veille m’ont servi », explique d’ailleurs le géant venu du Soudan du Sud, après cette première sortie face à Chicago où il avait perdu 4 ballons en à peine 11 minutes sur le parquet. « Les petites erreurs que j’avais commises, je me suis assuré de les corriger aujourd’hui. »

Khaman Maluach Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 PHO 28 6:02 50.0 20.0 69.2 0.7 1.0 1.8 0.1 0.8 0.1 0.7 0.5 1.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.