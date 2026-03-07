Mike Brown n’oublie pas Pacôme Dadiet

Si Guerschon Yabusele a déjà quitté les Knicks, Pacôme Dadiet fait toujours partie de l’effectif et l’ailier français a profité du scénario de la rencontre face aux Nuggets pour établir sa meilleure marque en carrière. Face aux remplaçants de Denver, Dadiet a ainsi inscrit 11 points en 9 minutes, avec un beau 3 sur 3 à 3-points.

« Il joue bien en G-League et il fait quelques dégâts avec son tir », vante l’entraîneur Mike Brown. « Il a une très belle taille et il est jeune. Et nous voulons qu’il continue à grandir et à se développer. Chaque fois que de jeunes joueurs comme lui voient la balle rentrer et réussissent ce genre d’actions dans un match NBA, ça renforce leur confiance. Cela les aide à croire davantage en eux-mêmes et à gagner en assurance, mais cela joue aussi sur la confiance de leurs coéquipiers. »

Quand on est si jeune (20 ans…), il est difficile aux Knicks de creuser son trou avec un effectif très riche aux ambitions de titre, mais l’ancien joueur d’Ulm s’accroche à ces minutes grappillées, ici ou là.

« Ça fait vraiment du bien. À chaque fois que j’entre sur le terrain, j’essaie de jouer avec confiance », confie Dadiet au New York Post. « Parce que je sais que je n’aurai pas beaucoup de temps de jeu. Donc j’ai travaillé avec l’équipe de G-League pour accumuler des répétitions, et ça fait vraiment du bien. »