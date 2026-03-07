Matchs
Les Blazers n’avaient plus les jambes

NBA – Épuisés par la fin de leur « road trip », les joueurs de Portland ont raté leur dernier quart-temps à Houston, se privant d’une victoire qui était pourtant possible.

Le premier quart-temps des Blazers a été réussi face aux Rockets, mais la suite bien plus compliquée. Battus la veille en prolongation face aux Warriors, les Texans avaient sans doute les jambes lourdes et n’ont pas livré leur meilleure prestation de la saison. Les 22 ballons perdus et l’affreux 5/19 à 3-pts l’ont parfaitement démontré.

Mais par chance, les Blazers non plus n’étaient pas en grande forme (16 lancers-francs manqués…). Si bien qu’en début de dernier quart-temps, et alors qu’ils avaient quatre points d’avance, ils vont connaître une panne fatale. Pendant plus de cinq minutes, les joueurs de Tiago Splitter ne marquent plus.

« On a manqué des tirs. On n’était pas tranchant et Houston est une excellente équipe », commente l’entraîneur de Portland. « Kevin Durant et Alperen Sengun ont porté leur attaque. Ils trouvent toujours un moyen de marquer. Bravo à eux, ils ont fait le travail. »

Comment expliquer le crash des Blazers dans ce dernier quart-temps avec seulement 17 points inscrits à 7/21 au shoot ? « On n’avait plus d’essence à la fin », répond Jerami Grant, qui rappelle que lui et ses coéquipiers jouaient leur cinquième match de suite à l’extérieur en neuf jours.

« Le « road trip » a été long. Ce n’était pas facile, pas facile du tout pour nous », poursuit-il. « Mais on revient à la maison pendant une semaine. On va se remettre au travail et essayer de gagner à nouveau. »

Entre ce dimanche et vendredi prochain, les Blazers vont en effet rester au Moda Center, avec un calendrier plutôt abordable en plus : Indiana, Charlotte et Utah.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Deni Avdija 48 33:30 46.3 34.1 80.0 1.1 5.9 7.0 6.6 3.8 0.8 0.6 2.6 24.4
Shaedon Sharpe 48 29:59 45.6 34.0 78.4 1.0 3.4 4.4 2.6 3.0 1.4 0.1 2.0 21.4
Jerami Grant 47 29:27 44.5 37.7 81.8 1.0 2.6 3.6 2.3 2.0 0.7 0.6 2.5 18.8
Jrue Holiday 34 28:42 46.7 38.4 83.3 1.5 3.1 4.6 6.3 2.9 1.2 0.1 1.6 16.6
Toumani Camara 63 33:34 43.2 35.5 68.2 1.7 3.7 5.3 2.6 1.9 1.0 0.4 3.0 12.9
Scoot Henderson 11 23:11 37.9 23.3 85.0 0.7 2.2 2.9 4.5 3.0 0.4 0.3 3.1 12.4
Donovan Clingan 58 27:22 52.6 33.9 65.7 4.6 6.9 11.5 2.2 1.2 0.5 1.5 2.3 11.8
Caleb Love 45 22:12 39.0 32.1 73.5 0.6 2.0 2.5 2.7 1.4 0.6 0.1 1.0 11.3
Vít Krejčí 13 21:18 43.5 32.8 73.3 0.5 1.9 2.5 1.8 0.5 0.7 0.4 1.8 8.7
Robert Williams Iii 43 16:31 74.0 38.9 71.1 2.1 4.5 6.6 1.1 0.8 0.7 1.5 1.2 6.7
Kris Murray 40 24:35 45.2 24.7 71.1 1.7 2.1 3.8 1.2 0.8 1.1 0.4 1.8 6.1
Sidy Cissoko 57 21:31 40.3 31.6 67.9 0.9 1.5 2.4 1.5 1.1 0.8 0.4 2.7 6.0
Blake Wesley 19 14:28 45.2 31.0 53.3 0.4 1.2 1.5 2.6 1.2 0.8 0.2 1.3 5.7
Matisse Thybulle 11 12:11 45.9 45.8 100.0 0.6 1.2 1.8 0.8 0.6 1.7 0.6 1.5 5.0
Rayan Rupert 48 12:01 36.1 31.0 64.3 0.5 1.3 1.8 0.7 0.6 0.6 0.0 1.3 2.9
Duop Reath 32 8:04 44.6 41.8 83.3 0.3 0.9 1.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.9 2.9
Yang Hansen 37 7:21 29.7 12.5 80.8 0.5 1.1 1.5 0.6 0.8 0.1 0.2 1.1 2.2
Javonte Cooke 19 4:57 22.0 13.0 100.0 0.2 0.8 1.0 0.4 0.5 0.3 0.0 0.3 1.2

Betting Content Writer Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
