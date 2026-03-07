Les Blazers n’avaient plus les jambes

Le premier quart-temps des Blazers a été réussi face aux Rockets, mais la suite bien plus compliquée. Battus la veille en prolongation face aux Warriors, les Texans avaient sans doute les jambes lourdes et n’ont pas livré leur meilleure prestation de la saison. Les 22 ballons perdus et l’affreux 5/19 à 3-pts l’ont parfaitement démontré.

Mais par chance, les Blazers non plus n’étaient pas en grande forme (16 lancers-francs manqués…). Si bien qu’en début de dernier quart-temps, et alors qu’ils avaient quatre points d’avance, ils vont connaître une panne fatale. Pendant plus de cinq minutes, les joueurs de Tiago Splitter ne marquent plus.

« On a manqué des tirs. On n’était pas tranchant et Houston est une excellente équipe », commente l’entraîneur de Portland. « Kevin Durant et Alperen Sengun ont porté leur attaque. Ils trouvent toujours un moyen de marquer. Bravo à eux, ils ont fait le travail. »

Comment expliquer le crash des Blazers dans ce dernier quart-temps avec seulement 17 points inscrits à 7/21 au shoot ? « On n’avait plus d’essence à la fin », répond Jerami Grant, qui rappelle que lui et ses coéquipiers jouaient leur cinquième match de suite à l’extérieur en neuf jours.

« Le « road trip » a été long. Ce n’était pas facile, pas facile du tout pour nous », poursuit-il. « Mais on revient à la maison pendant une semaine. On va se remettre au travail et essayer de gagner à nouveau. »

Entre ce dimanche et vendredi prochain, les Blazers vont en effet rester au Moda Center, avec un calendrier plutôt abordable en plus : Indiana, Charlotte et Utah.