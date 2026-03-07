Cooper Flagg a réalisé son rêve : jouer sur le parquet de Boston !

Pour son deuxième match depuis sa rentrée, Cooper Flagg ne pouvait rêver plus bel adversaire et plus belle salle puisque le rookie des Mavericks a foulé le prestigieux parquet du TD Garden. Pour lui, originaire du Maine, c’est un « rêve qui devient réalité ».

« Ça signifiait beaucoup pour moi, » a confirmé le premier choix de la Draft. « J’ai essayé de prendre un moment, de respirer profondément et de profiter de l’instant. C’est un rêve devenu réalité. Être sur ce terrain et jouer au plus niveau, c’est vraiment spécial. »

Ce qui est aussi « spécial », c’est que Cooper Flagg a carrément reçu une ovation du public à la présentation des équipes ! C’est habituellement le privilège d’anciennes vedettes passées par la franchise, ou carrément des plus grands joueurs de tous les temps.

« C’était incroyable ! Je n’ai jamais entendu un joueur de l’équipe d’en face recevoir une ovation comme ça, surtout ici à Boston. En général, c’est plutôt l’inverse » raconte Jason Kidd. « Mais ça démontre simplement à quel point ils l’apprécient, pour ce qu’il est aujourd’hui et ce qu’il deviendra au fil de sa carrière. Je pense qu’il a apprécié ce moment, et c’est agréable d’entendre des encouragements pour une équipe adverse à Boston. »

L’idole du Maine

C’était d’autant plus fort pour Cooper Flagg que son modèle, Jayson Tatum, effectuait sa grande rentrée après dix0 mois d’absence. Une soirée inoubliable disputée devant sa famille et ses amis, mais aussi des dizaines d’enfants venus d’écoles et de collèges du Maine.

À l’arrivée, Dallas a perdu, et Cooper Flagg (16 points à 7 sur 23 aux tirs) n’a pas été aussi brillant que lors de la première confrontation (36 points, 9 rebonds, 6 passes et 2 contres), mais ce premier match à Boston restera un très grand moment de sa jeune carrière.

« C’était incroyable de pouvoir jouer ici, » conclut Cooper Flagg. « C’est un endroit où je venais gamin pour regarder des matchs. Je crois que ce sera vraiment génial pendant toute ma carrière de revenir ici et de jouer devant ce public. »

Et peut-être qu’un jour, il en portera le maillot… Avec les dirigeants de Dallas, depuis la saison dernière, on peut s’attendre à tout !

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 50 33:54 47.8 30.1 80.7 1.2 5.4 6.5 4.2 2.1 1.2 2.2 0.9 20.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.