Fait divers : Arike Ogunbowale arrêtée au lendemain de son titre « Unrivaled »

Les festivités du titre du Mist, championnes de la deuxième saison de la ligue 3×3 « Unrivaled », ont pris une mauvaise tournure mercredi soir. Parmi les meilleures joueuses de l’équipe aux côtés de Breanna Stewart, Arike Ogunbowale a en effet fini sa soirée au poste de police du comté de Miami-Dade, accusée de coups et blessures.

Aperçue au sein de la boîte de Miami « E11EVEN » avec d’autres joueuses dont Paige Bueckers et Aziaha James, l’arrière scoreuse qui évolue aux Dallas Wings en WNBA aurait donné un coup de poing à un homme qui a fini au sol. La scène, filmée par le dispositif de vidéo surveillance du club, confirmerait la version de la victime. Arike Ogunbowale a été arrêtée à 4h20 du matin devant la boîte de nuit.

Les Dallas Wings ainsi que la ligue Unrivaled ont depuis réagi à cet incident, affirmant être toujours en contact avec la joueuse et ses représentants, tout en essayant de recueillir davantage d’informations.

Héroïne de la demi-finale face au Breeze de Dominique Malonga avec son panier de la gagne à 3-points inscrit le jour de son anniversaire, Arike Ogunbowale avait également beaucoup contribué à la victoire finale de son équipe, face au Phantom de Kelsey Plum, avec ses 19 points, derrière les 32 unités de Breanna Stewart.