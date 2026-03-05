Matchs
Unrivaled | Malgré 40 points de Kelsey Plum, le titre pour le Mist de Breanna Stewart

Kelsey Plum (40 points) a fait tout ce qu’elle a pu pour le Phantom, mais c’est finalement le Mist de Breanna Stewart qui décroche le titre dans la deuxième édition de la ligue Unrivaled.

Le Mist dans la ligue UnrivaledSi la WNBA et le syndicat des joueuses n’arrivent pas à un accord dans les prochains jours, ce sera peut-être le dernier match de basket pro féminin aux Etats-Unis avant de longs mois…

Un match qui vient compléter le CV déjà très, très rempli de Breanna Stewart. Car après deux titres d’État au lycée, quatre bagues NCAA à Connecticut, trois titres WNBA, trois médailles d’or en Coupe du monde, trois autres aux Jeux olympiques et deux Euroleague, il ne manquait plus qu’une ligne à un palmarès déjà surréaliste : un trophée dans Unrivaled, la ligue 3-contre-3 qu’elle a cofondée avec Napheesa Collier. Et c’est chose faite !

L’intérieure a en effet porté le Mist au titre de la deuxième saison en dominant le Phantom (80-74) en finale. MVP du match, « Stewie » inscrit 32 points et surtout les derniers points de la victoire, aux lancers-francs.

En face, Kelsey Plum a pourtant livré une performance XXL : 40 points à 14/21, 6 rebonds et 5 passes. Insuffisant, car Arike Ogunbowale (19) et Allisha Gray (12) ont aussi répondu présent.

La fin de rencontre a toutefois eu son petit parfum de polémique : une faute offensive initialement sifflée à Breanna Stewart a été « challengée » et finalement inversée par les arbitres, lui offrant le lancer-franc du titre. Ficelle, pluie de confettis et le Mist peut se partager la prime de la victoire, établie à 600 000 dollars.

