Unrivaled | Malgré 40 points de Kelsey Plum, le titre pour le Mist de Breanna Stewart

Si la WNBA et le syndicat des joueuses n’arrivent pas à un accord dans les prochains jours, ce sera peut-être le dernier match de basket pro féminin aux Etats-Unis avant de longs mois…

Un match qui vient compléter le CV déjà très, très rempli de Breanna Stewart. Car après deux titres d’État au lycée, quatre bagues NCAA à Connecticut, trois titres WNBA, trois médailles d’or en Coupe du monde, trois autres aux Jeux olympiques et deux Euroleague, il ne manquait plus qu’une ligne à un palmarès déjà surréaliste : un trophée dans Unrivaled, la ligue 3-contre-3 qu’elle a cofondée avec Napheesa Collier. Et c’est chose faite !

L’intérieure a en effet porté le Mist au titre de la deuxième saison en dominant le Phantom (80-74) en finale. MVP du match, « Stewie » inscrit 32 points et surtout les derniers points de la victoire, aux lancers-francs.

En face, Kelsey Plum a pourtant livré une performance XXL : 40 points à 14/21, 6 rebonds et 5 passes. Insuffisant, car Arike Ogunbowale (19) et Allisha Gray (12) ont aussi répondu présent.

La fin de rencontre a toutefois eu son petit parfum de polémique : une faute offensive initialement sifflée à Breanna Stewart a été « challengée » et finalement inversée par les arbitres, lui offrant le lancer-franc du titre. Ficelle, pluie de confettis et le Mist peut se partager la prime de la victoire, établie à 600 000 dollars.