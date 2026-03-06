Fait divers : Dillon Brooks arrêté pour conduite sous influence

Alors qu’il a la main gauche cassée, et dans le plâtre, Dillon Brooks conduit toujours… mais il ne devrait peut-être pas. Car selon The Athletic, l’ailier des Suns a été arrêté dans la nuit de jeudi à vendredi à Scottsdale, dans l’Arizona, en étant suspecté de conduire sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants.

D’après la police locale, le joueur de 30 ans a ainsi été contrôlé vers 01h00 du matin après plusieurs infractions au code de la route. Placé en garde à vue, il a ensuite été conduit à la prison municipale de Scottsdale avant d’être relâché dans la foulée. Le bureau du procureur devra désormais décider des éventuelles charges retenues contre lui.

Les Suns ont rapidement réagi par l’intermédiaire de Stacey Mitch, vice-présidente chargée des affaires publiques de la franchise. « Nous sommes au courant de la situation impliquant Dillon Brooks et nous recueillons davantage d’informations. Nous n’avons pas d’autre commentaire pour le moment. »

Cette arrestation intervient alors que Dillon Brooks réalise une très bonne première saison sous le maillot de Phoenix. Arrivé de Houston dans le cadre du transfert de Kevin Durant, l’ancien des Rockets tourne à 20.9 points et 3.7 rebonds de moyenne en 50 matches, tout en apportant l’intensité défensive qui manquait jusque-là aux Suns.

Hier soir, il avait assisté en civil à la courte défaite face aux Bulls, étant écarté des terrains à cause d’une fracture de la main gauche subie le 21 février contre Orlando. Il doit être réévalué plus tard dans le mois.

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 28:40 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.6 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18:20 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 28:56 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 29:48 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 27:39 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30:20 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 30:56 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.3 0.9 1.2 0.1 12.7 2024-25 HOU 75 31:50 42.9 39.7 81.8 1.0 2.7 3.7 1.7 3.2 0.8 1.0 0.2 14.0 2025-26 PHO 50 30:36 44.0 34.3 85.6 0.8 2.9 3.7 1.8 3.3 1.0 1.8 0.2 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.