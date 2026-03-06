Cade Cunningham contenu, les Pistons se retrouvent déshabillés

S’il a inscrit dix points de plus que lors du premier duel de fin février, Cade Cunningham n’a pas réussi un grand match à San Antonio, avec 26 points à 10/26 au shoot, 8 passes et 4 ballons perdus. Quelques jours plus tôt, il n’avait terminé qu’avec 16 unités à 5/26 au tir… Avec 21 points de moyenne à 15/52 au shoot au total, il n’est donc pas exagéré de dire que les Spurs – qui ont gagné les deux rencontres – ne lui conviennent pas.

Avec Stephon Castle comme principal bête noire, le leader de Detroit a aussi dû gérer des prises à deux. Respirer fut compliqué pour lui et quand le meneur de jeu manque d’air, c’est toute la machine qui étouffe.

« Quand il est loin du ballon, on doit faire le jeu et être décisif dans ce qu’on fait », analyse Jalen Duren. « Habituellement, il attire deux défenseurs, parfois trois, et ça devient un avantage. Ça doit l’être. On doit en profiter. Ce n’est pas la première fois de la saison que des équipes font des prises à deux et le ciblent. On doit faire mieux. »

Malgré son excellente lecture des situations et son style de faux-lent qui lui permet de faire la différence sur son premier pas, Cade Cunningham ne peut pas sortir de toutes les toiles d’araignée, surtout quand elles sont tisées par des défenses du niveau de celle des Spurs. Le faire jouer sans ballon est alors nécessaire mais les leaders de la conférence Est sont toujours plus forts quand il l’a dans les mains…

Encore un défi à relever pour les Pistons

« Les équipes viennent me chercher sur tout-terrain et je dois travailler sur 30 mètres. Ça épuise et ça demande des efforts supplémentaires », relate le All-Star, sur le fait de jouer davantage sans ballon. « Donc commencer les actions de l’autre côté, obtenir le ballon dans mes positions et avoir un dribble à disposition, ça me retire une certaine charge. C’est plus simple pour moi. Mais c’est surtout une question de lecture. »

Aux autres de faire le boulot pour le soulager, compenser sa maladresse ou encore le libérer. Sauf qu’Ausar Thompson fut touché à la cheville et forfait dès l’entame du match quand Jalen Duren a été gêné par les fautes. Dès lors, ils n’ont pas pu l’aider à s’en sortir.

« C’est une bonne équipe défensive avec beaucoup de joueurs qui peuvent mettre la pression et qui savent qu’il y a Victor Wembanyama derrière eux pour les protéger. Donc on peut faire mieux, c’est évident. J’en prends la responsabilité. C’est à moi de créer des espaces, des opportunités pour Cunningham », assure JB Bickerstaff.

C’est donc un axe de progression naturel et important qui arrive sur la table des Pistons après ces deux défaites face aux Texans, à un peu plus d’un mois des playoffs.

« Il y a toujours des moyens de faire : on va regarder les images et apprendre », annonce par conséquent Isaiah Stewart. « C’est ce qu’il y a de beau : on vient des bas-fonds et on travaille encore pour arriver au sommet. On n’est pas un produit fini. On apprend encore. »

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 32:38 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33:20 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.3 0.6 19.9 2023-24 DET 62 33:27 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 70 35:02 46.9 35.6 84.6 0.8 5.3 6.1 9.1 2.8 1.0 4.4 0.8 26.1 2025-26 DET 54 35:04 45.7 32.9 81.1 0.9 4.9 5.8 9.9 3.2 1.5 3.8 0.9 25.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.