Kel’el Ware a fait de gros dégâts dans la raquette des Nets

« Il aurait vraiment dû finir avec huit contres. » Erik Spoesltra semble regretter que le compteur de gifles de son pivot, Kel’el Ware, se soit arrêté avec une unité de moins dans la rencontre de la nuit passée face à Brooklyn. Ce qui est déjà remarquable puisqu’il s’agit d’un record en carrière.

« Et puis je pense qu’ils lui en ont retiré un autre, ça aurait dû faire neuf contres. Vous savez qui a réussi autant de contres cette saison ? Wemby (Victor Wembanyama), neuf ? Purée. Kel’el aurait dû égaler ça ce soir. Je suis encouragé par sa dernière série de matchs, il fait beaucoup de choses qui ont un impact sur le jeu », poursuit le coach.

Son enthousiasme peut se comprendre au regard de la performance générale. En sortie de banc, mais avec 31 minutes de jeu, son intérieur a dominé les débats face aux Nets avec 18 points (7/9 aux tirs), 11 rebonds, 7 contres donc, et même 5 interceptions (record en carrière). Jamais un joueur du Heat n’avait aligné une telle ligne de stats (10-10-5-5), ni aucun remplaçant, toute franchise confondue, dans l’histoire de la ligue.

« Inscrivez ça dans l’histoire du Heat et de la NBA, donc bravo à lui. Je suis fier de lui, et il l’a fait tout en signant un double-double. Mais comme je l’ai toujours dit, je vois ce qu’il est capable de faire ; il a pu montrer l’étendue de son talent en défense, mais avec un 7 sur 9 aux tirs, il a vraiment bien joué aujourd’hui », félicite aussi Bam Adebayo.

« Les gens oublient que Kel’el n’a que 21 ans »

Pour le joueur de 21 ans, le fait d’avoir noirci autant la feuille démontre qu’il peut avoir un impact général sur le jeu. C’est exactement ce que son coach lui réclame depuis des semaines, sans tomber dans la production statistique, dont le pivot est capable, qui n’a aucun impact sur les événements. Un technicien qui veut d’abord le voir actif en défense.

« Ses coéquipiers l’encouragent à être plus agressif pour protéger le cercle, et il est de plus en plus alerte selon les situations. Ses premières protections de cercle étaient sur notre défense individuelle, ce qui est le plus difficile à réaliser, lu 6sur les ‘pick-and-rolls’, mais il a été super actif ce soir », qualifie Erik Spoelstra.

Ce dernier l’a utilisé de façon très irrégulière cette semaine. Mais le pivot, depuis trois matchs, tourne en double-double de moyenne avec 13 points (67%) et 13 rebonds en 30 minutes de jeu.

« Les gens oublient que Kel’el n’a que 21 ans, c’est sa deuxième année dans la ligue. Il va y avoir des hauts et des bas, il est encore en train d’apprendre. La meilleure chose avec Kel’el, c’est qu’il veut apprendre, il veut être grand… on voit tout le potentiel qu’il peut exploiter », termine Tyler Herro.