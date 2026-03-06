À Houston, les Warriors retrouvent le sourire

Stephen Curry n’a plus joué depuis le 30 janvier, et en son absence, Golden State est en difficulté. Avant ce duel face aux Rockets, les Warriors n’avaient ainsi remporté que quatre de leurs onze derniers matchs et, à Houston, les hommes de Steve Kerr étaient loin d’être favoris.

Pourtant, malgré leurs nombreux absents, les Californiens surprennent les Rockets d’entrée de jeu et mènent de dix points après douze minutes. Au moment de rejoindre les vestiaires, ils avaient toujours quatre longueurs d’avance.

« Si nous jouons bien comme nous l’avons fait ce soir, nous avons une chance face à n’importe qui », souligne Steve Kerr après la rencontre. « Nous avons adopté la bonne mentalité et nous devons continuer comme ça. Le match de ce soir était vraiment plaisant. »

Au retour des vestiaires, les Warriors ne sombrent pas. Grâce à leur défense, les coéquipiers de Draymond Green résistent aux assauts des Texans et le match file en prolongation, une période supplémentaire au cours de laquelle Brandin Podziemski se régale. Si l’arrière traverse une saison compliquée, il s’est montré avec 7 de ses 26 points enovertime pour permettre à Golden State de s’imposer 115-113.

« Nous avions besoin d’une victoire », résume Draymond Green. « Nous essayons de maintenir le cap. J’espère que nous allons récupérer Stephen Curry, Kristaps Porzingis et Seth Curry. Nous devons gagner certains de ces matchs où nous ne sommes pas favoris. »

Le plein de confiance

De son côté, Steve Kerr s’est réjoui de la prestation de son équipe. Il a notamment salué le travail défensif de Draymond Green sur Kevin Durant, limité à 23 points malgré ses 41 minutes de jeu. Offensivement, l’ailier-fort a brillé dans le money-time avec un « and 1 » qui a remis les deux équipes à égalité.

Dans la dernière minute, il trouve Al Horford pour une flèche à longue distance qui donne l’avantage à Golden State avant l’égalisation d’Alperen Sengun. Enfin, pour ouvrir la prolongation, il trouve Brandin Podziemski. Draymond Green termine la rencontre avec 10 points, 5 rebonds et 8 passes en 35 minutes.

Avec ce succès, les Warriors (32 victoires – 30 défaites) s’accrochent à leur huitième place malgré le retour des Clippers (30 victoires – 31 défaites) qui ne cessent de leur mettre la pression.

« Je suis très confiant parce que je sais que Steph fait tout son possible pour revenir », affirme Draymond Green. « Si son physique le lui permet, je sais qu’il va revenir. Il ne veut pas abandonner. En attendant, nous devons persévérer. Ce soir, nous avons fait un grand pas dans cette direction. »