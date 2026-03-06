Le MVP de la nuit | Victor Wembanyama, ou le plaisir de dominer

Après quelques performances très moyennes, Victor Wembanyama a repris son rythme de All-Star, voire de candidat au trophée de MVP, et les Pistons ont pris très cher cette nuit. Le Français signe l’une de ses plus belles performances de la saison avec 38 points à 12 sur 24 aux tirs, 16 rebonds et 5 contres face aux leaders de la conférence Est. À l’image de De’Aaron Fox, Wemby a agressé les Pistons d’entrée, mais il y voit une notion de… plaisir.

« Un match entre deux équipes du haut du classement devrait être impressionnant. Pour nous, c’était surtout très plaisant » confie le Français lorsqu’on lui demande si ce choc avait été « impressionnant ». « Et ça n’aurait pas été plaisant si on n’avait pas donné le ton dès le début, si on n’avait pas dicté le jeu. Je crois qu’on a mené pendant 48 minutes. Donc je ne sais pas si « impressionnant » est le bon mot, mais c’était clairement plaisant. »

La notion d’angles en attaque

Face à un Jalen Duren orphelin du premier rideau Ausar Thompson, Victor Wembanyama a cherché en permanence à bousculer les Pistons. Au point que les coéquipiers de Cade Cunningham n’avaient pas d’autre choix que de faire faute et de l’envoyer sur la ligne (10 sur 11 aux lancers-francs), ou d’accepter sa domination…

« Pour moi, tout est une question d’angles. Si tu ne vas pas vers le panier, ils vont s’en sortir avec leur jeu physique. Ils vont passer entre les mailles du filet sur certaines fautes, ou sur des actions qui pourraient être sifflées. Mais je devais corriger mes angles. Je pense que lors du dernier match contre eux, il y a eu quelques actions où je n’attaquais pas vraiment le panier, donc ils s’en sortaient avec certaines choses. Aujourd’hui, je ne les ai pas laissés faire. »

Tout proche de sa forme optimale

Autre élément important, à retirer de cette rencontre, son temps de jeu. Le Français a joué 39 minutes et c’est son plus gros temps de jeu depuis le… 31 octobre, et une victoire face au Heat. Physiquement, Wemby a retrouvé son meilleur niveau et le staff n’a plus à regarder le chrono pour gérer son temps de jeu.

« Là-dessus, je fais totalement confiance au staff qui gère les stats avancées et au staff médical. Et pourtant, quand il s’agit de mon physique et de ma carrière, je ne donne pas facilement ma confiance » rappelle-t-il. « Mais eux l’ont, parce qu’ils communiquent avec moi à ce sujet. Et je peux dire sans problème que je suis l’un des joueurs les plus au courant de toutes les données qui me concernent. Je leur fais donc confiance. Je sais qu’ils ont un plan et qu’ils me laisseront jouer autant que possible et de manière raisonnable. Mais mon objectif, à terme, c’est que ma condition physique soit si bonne que je puisse jouer ce genre de minutes tout le temps. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 47 29:03 50.1 34.3 81.4 1.9 9.2 11.1 2.9 2.7 1.0 2.6 2.9 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.