Quel coloris de la Jordan Tatum 4 Jayson Tatum va-t-il porter pour son grand retour ? Annoncé possiblement ce soir pour disputer son premier match de la saison face aux Mavericks, moins de dix mois après sa rupture du tendon d’Achille, JT pourrait opter pour ce dernier coloris « Smooth Soul Vol.2 ».

Le huitième coloris disponible en France de la JT 4 s’affiche principalement en noir, accompagné de fines bandes en rose parcourant la tige et la semelle. Celles-ci se terminent en bleu nuit sur la partie supérieure du modèle. Le logo « JT » sur la languette, les mentions « Dylan » et « Deuce » à l’intérieur de la languette ou encore son numéro zéro sur le talon ressortent également en rose. Le « Jumpman » présent sur l’empeigne apparaît quant à lui en doré.

A voir quel sera le choix de Jayson Tatum pour ce qui pourrait être un grand jour pour lui et pour les Celtics, qui carburaient déjà très fort en son absence et vont bénéficier d’un renfort de choix à l’approche de l’heure de vérité.

La Jordan Tatum 4 « Smooth Soul Vol.2 » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.