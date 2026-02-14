Petit à petit, Jayson Tatum se rapproche du terrain. Après sa rupture du tendon d’Achille contractée en mai dernier, la superstar des Celtics continue de franchir les étapes qui l’ont mené jusqu’à participer à des entraînements avec l’équipe de G-League.

En attendant le jour J, son équipementier Jordan Brand continue de faire de son mieux pour mettre en avant la Jordan Tatum 4, comme en témoigne la sortie de ce nouveau coloris « First Ring ».

Censé mettre en avant son premier titre de champion NBA avec Boston en 2024, celui-ci s’offre un revêtement « camouflage » avec des touches kaki et des finitions en orange.

Les touches d’orange sont présentent sur le « Jordan Brand » sur l’empeigne, sur le logo « JT » présent sur la languette, pour faire ressortir les prénoms de ses enfants « Dylan » et « Deuce » à l’intérieur de la languette, et sur le numéro zéro du joueur visible sur le talon. L’ensemble repose sur un revêtement extérieur noir.

La Jordan Tatum 4 « First Ring » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 140 euros.