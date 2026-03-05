David Fizdale regrette d’avoir accepté de « tanker » aux Knicks

Invité de l’émission « Run It Back », David Fizdale assure qu’un plan pour « tanker » avait été acté avec la direction des Knicks lors de la saison 2018/19, lorsqu’il a été nommé coach de New York, avec l’idée de perdre le plus de matchs possibles pour maximiser les chances de drafter Zion Williamson ou Ja Morant.

« Le plan qu’on a mis en place, j’étais à fond. Je me disais que c’était la bonne solution. Ça n’a juste pas abouti. Perdre tous ces fichus matchs, gâcher mon bilan pour avoir Zion ou Ja… », lâche David Fizdale, amer.

L’idée de New York, selon l’ancien coach de l’équipe, c’était donc de faire une croix sur la saison 2018/19 pour récupérer Zion Williamson ou Ja Morant… tout en profitant de la masse salariale libérée l’été suivant pour mettre la main sur le duo Kyrie Irving – Kevin Durant. Sauf que ces derniers vont finalement s’engager aux Nets !

Et malgré le pire bilan de la NBA cette année-là, les Knicks ne vont récupérer que le 3e choix de la Draft. En ratant donc Zion Williamson et Ja Morant pour se rabattre sur RJ Barrett.

Quant à la masse salariale, elle permettra de signer Julius Randle. Résultat : après un début de campagne 2019/20 catastrophique (4- 18), David Fizdale prendra rapidement la porte, en se contentant depuis de postes d’assistant.

« Si c’était à refaire, je me battrais davantage pour constituer une vraie équipe dès le début et ne pas mettre mon bilan dans la balance », conclut ainsi David Fizdale. « C’est la partie difficile pour les entraîneurs quand ils acceptent de… saborder l’équipe. Quand on saborde l’équipe, c’est pour construire quelque chose de plus grand. On ne doit pas se saborder en attendant de voir ce qui peut se passer ensuite… Ce n’est pas la bonne formule. »