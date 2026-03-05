Robert Williams III reprend de l’épaisseur dans la raquette des Blazers

Un très mauvais geste sanctionné par une expulsion logique. À l’approche de la pause de la rencontre entre Grizzlies et Blazers, Donovan Clingan a été renvoyé au vestiaire pour un vilain coup de coude en direction de Olivier Maxence-Prosper. Privé de son pivot titulaire, Portland a dû s’en remettre à son remplaçant, Robert Williams III.

Celui-ci a parfaitement répondu à l’appel en signant son meilleur match de l’année. Parfois opportuniste en attaque, le pivot a surtout bénéficié des bons ballons distribués par Jrue Holiday (35 points et 11 passes), véritable chef d’orchestre de la soirée pour les Blazers.

« Jrue et Jerami ont géré le match », décrit Tiago Splitter en incluant la sortie de Jerami Grant à 30 points et 9 rebonds, et en pensant également à l’apport du troisième vétéran : « On a essayé de les trouver. On dessinait des systèmes pour eux et on annonçait des actions pour eux. Rob a profité de sa taille sous le cercle en seconde période. »

L’énergie de la revanche

Face au « cinq étrange » d’en face, « avec beaucoup de petits, beaucoup de course et de pression », le pivot a si bien profité de ses centimètres qu’il a claqué cinq dunks dans la partie. De quoi alimenter une sortie à 20 points (9/13 aux tirs), 11 rebonds et 3 contres.

Soit la meilleure performance de la saison du pivot de 28 ans et son 4e double-double. Celui-ci retrouve des couleurs ces dernières semaines. Depuis février, il tourne à 9.5 points (74.5% aux tirs !), 7.7 rebonds et 2.1 contres de moyenne. Le signe que l’ancien pivot des Celtics, qui a plus fréquenté l’infirmerie que les parquets ces dernières années, a retrouvé la forme.

Avec toujours l’envie de montrer l’exemple au sein d’une jeune équipe qui, sauf cataclysme, va goûter au « play-in ». « Tout le monde doit apporter de l’énergie. On essaie de montrer l’exemple nous trois (Holiday, Grant et lui). Ça démarre avec Jrue. Comment on peut demander aux jeunes de faire certains efforts si on ne le fait pas nous-mêmes ? », termine-t-il, lucide sur son rôle de mentor.

Robert Williams III Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 BOS 31 9:08 70.6 60.0 0.9 1.7 2.6 0.2 1.2 0.3 0.3 1.3 2.6 2019-20 BOS 29 13:23 72.7 64.7 1.4 3.0 4.4 0.9 1.8 0.8 0.7 1.2 5.2 2020-21 BOS 52 18:57 72.1 0.0 61.6 2.6 4.3 6.9 1.8 2.0 0.8 1.0 1.8 8.0 2021-22 BOS 61 29:34 73.6 0.0 72.2 3.9 5.7 9.6 2.0 2.2 0.9 1.0 2.2 10.0 2022-23 BOS 35 23:33 74.7 0.0 61.0 3.0 5.4 8.3 1.4 1.9 0.6 1.0 1.4 8.0 2023-24 POR 6 19:50 65.4 77.8 1.8 4.5 6.3 0.8 2.8 1.2 1.2 1.2 6.8 2024-25 POR 20 17:33 64.1 33.3 88.2 1.8 4.2 5.9 1.1 1.6 0.7 0.9 1.7 5.8 2025-26 POR 42 16:21 73.9 38.9 69.4 2.1 4.5 6.5 1.1 1.1 0.6 0.8 1.5 6.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.