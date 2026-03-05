Pour le Thunder, un succès de caractère au Madison Square Garden

« C’est le rêve de tout basketteur de jouer au Madison Square Garden. New York est la meilleure ville du monde quand il s’agit du basket. Donc, même si nous avons joué à Chicago la veille, l’excitation était à son comble et nous étions prêts à jouer. » C’est avec ces mots que Chet Holmgren a décrit son approche de ce match face à New York.

Lors de ce duel au Madison Square Garden, le Thunder prend ainsi rapidement le contrôle derrière un Chet Holmgren intenable dans le premier quart-temps, où il inscrit 14 de ses 28 points.

Après la pause, OKC compte jusqu’à 15 points d’avance mais, dans ce troisième acte, New York comble son retard et parvient même à prendre l’avantage grâce à une flèche longue distance de Mikal Bridges.

Poussés par leur public, les Knicks semblent avoir le momentum, mais Chet Holmgren décide de prendre les choses en main. Alors que Shai Gilgeous-Alexander est sur le banc, l’intérieur enchaîne deux paniers pour égaliser, avant de trouver Kenrich Williams, qui redonne l’avantage aux visiteurs.

« Ils nous avaient mis sous pression entre le milieu et la fin du troisième quart-temps », reconnaît Mark Daigneault, l’entraîneur du Thunder. « Ils ont pris l’avantage dans un match où nous comptions 15 points d’avance. Nous avions le contrôle, puis nous l’avons perdu. Il faut une sacrée force mentale pour revenir sur le terrain et reprendre l’avantage. C’était un travail vraiment incroyable de tout ce groupe. »

Le dernier mot pour Shai Gilgeous-Alexander

Dans le « money-time », les Knicks multiplient les assauts pour tenter de revenir au score, mais, à chaque fois, le Thunder trouve la solution. D’abord, Chet Holmgren s’élève à mi-distance face à Karl-Anthony Towns, puis c’est au tour de Shai Gilgeous-Alexander de sceller le sort du match.

Défendu par OG Anunoby, le MVP en titre crée la séparation grâce à un « stepback » derrière l’arc pour donner sept points d’avance à son équipe, alors qu’il reste à peine plus d’une minute à jouer.

Ce panier primé est l’unique tentative derrière l’arc de la soirée pour Shai Gilgeous-Alexander, qui termine la partie avec 26 points à 9/16 au tir et 8 passes décisives. Et dans le sillage du duo SGA – Holmgren, le Thunder repart de New York avec un court mais précieux succès, 103-100.

« Shai voit toutes sortes de choses », conclut ainsi son entraîneur. « Il sait quand attaquer, il sait quand faire la passe. Nous lui faisons tous confiance pour prendre la bonne décision, et il a une confiance aveugle envers ses coéquipiers. Vous l’avez vu ce soir : pour terminer les matchs, il est parmi les meilleurs. »

La seule mauvaise nouvelle de la soirée, c’est qu’Alex Caruso et Isaiah Hartenstein ont dû quitter leurs partenaires en cours de match suite à des blessures. Même si Mark Daigneault n’était pas trop inquiet après coup.