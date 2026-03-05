Matchs
NBA
Matchs
NBA

L’impressionnante série des Hornets

Publié le 5/03/2026 à 8:42 Twitter Facebook

NBA – À Boston, les Hornets ont remporté une sixième victoire de rang avec 15 points d’écart et plus. Les partenaires de Moussa Diabaté n’ont plus perdu à l’extérieur depuis dix matches.

moussa diabate hornetsAvec 32 victoires pour 31 défaites, les Hornets ont basculé dans le positif, et ils l’ont fait avec la manière en s’imposant de 29 points à Boston (118-89). On leur promettait une soirée compliquée en back-to-back, mais les coéquipiers de LaMelo Ball ont confirmé qu’ils étaient la meilleure équipe du moment avec cette 6e victoire de rang.

C’est la meilleure série en cours, et elle est même historique ! Depuis six matches, les Hornets ont maintenu tous leurs adversaires sous la barre des 100 points, et ils ont gagné chaque rencontre de 15 points et plus. Seuls les Pistons, en mars 2004, ont fait mieux avec 8 succès d’affilée de 15 points et plus.

« C’est agréable d’avoir un effectif en bonne santé », répond Charles Lee. « Ça a clairement joué un rôle dans les changements que nous avons connus. Mais je pense aussi que les gars ont encore davantage adhéré au processus. Cela a commencé durant l’intersaison : tout le monde a amélioré ses habitudes de travail, ses exigences et notre cohésion pour nous aider à nous élever les uns les autres. Nous sommes devenus plus forts grâce à tout cela. »

« Les Hornets sont là ! »

Autre série impressionnante : il s’agit de la dixième victoire consécutive à l’extérieur pour les Hornets ! « Au final, tout se résume à notre rythme et à notre intensité physique », explique Moussa Diabaté. « Évidemment, nous avons d’excellents shooteurs capables de mettre des tirs. Mais globalement, c’est notre agressivité, le fait de courir sans cesse et de continuer à attaquer quoi qu’il arrive. Cela nous permet de prendre l’ascendant. »

Dominer l’actuel deuxième de la Conférence Est devrait encore renforcer la confiance des Hornets, qui peuvent rêver de la 6e place, synonyme de qualification directe pour les playoffs. Charles Lee et ses joueurs n’ont que 2.5 matches de retard sur les Sixers…

« Boston est une grande équipe, mais nous pensons aussi être une grande équipe », conclut Moussa Diabaté. « Au final, nous ne voulions pas trop nous concentrer sur eux. Bien sûr, on voulait gagner le match, mais si on se concentre sur ce qu’on doit faire, le reste suivra. C’est aussi un message pour la ligue : les Hornets sont là ! »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Brandon Miller 44 30:07 42.7 37.6 88.6 1.1 3.6 4.8 3.4 2.9 1.0 0.8 2.7 21.0
Lamelo Ball 51 27:35 40.1 36.5 89.8 0.8 4.0 4.8 7.4 2.8 1.1 0.2 2.5 19.3
Kon Knueppel 60 31:53 48.9 44.0 87.8 1.2 4.2 5.5 3.5 2.2 0.8 0.2 2.2 19.3
Miles Bridges 56 31:54 45.0 33.3 84.6 1.0 5.1 6.1 3.4 1.5 0.6 0.5 1.8 17.9
Collin Sexton 42 22:20 48.8 39.3 87.7 0.4 1.5 1.9 3.7 2.1 0.9 0.2 1.8 14.2
Coby White 3 18:00 36.7 30.8 78.6 0.3 2.0 2.3 3.7 1.7 0.7 0.0 2.0 12.3
Moussa Diabaté 53 25:31 64.7 50.0 66.2 3.7 5.0 8.7 1.7 0.9 0.7 1.0 2.4 8.4
Ryan Kalkbrenner 49 22:39 75.0 0.0 67.4 2.6 3.4 6.0 0.8 1.0 0.6 1.4 1.6 8.0
Grant Williams 19 19:51 41.0 34.8 82.9 1.4 2.8 4.2 1.7 0.8 0.4 0.4 1.4 7.1
Tre Mann 40 15:21 36.4 32.9 84.0 0.5 1.7 2.2 2.1 1.2 0.5 0.1 1.6 6.7
Tidjane Salaün 35 16:17 51.0 43.9 68.4 0.7 3.5 4.3 0.8 0.7 0.5 0.2 1.5 6.3
Pj Hall 12 15:35 50.0 100.0 80.8 2.5 3.0 5.5 0.7 1.3 0.3 0.7 1.6 6.1
Kj Simpson 14 15:56 34.8 30.8 62.5 0.4 1.7 2.1 2.5 1.7 1.1 0.0 1.0 6.0
Sion James 61 23:33 36.9 35.8 84.1 0.6 2.8 3.4 2.0 0.9 0.6 0.3 1.8 5.4
Josh Green 37 16:28 48.4 44.1 87.0 0.9 1.1 2.0 0.9 0.6 0.6 0.1 1.1 5.0
Liam Mcneeley 28 12:13 38.6 37.9 80.6 0.4 1.8 2.1 0.8 0.4 0.2 0.1 1.3 4.1
Antonio Reeves 8 7:38 47.4 50.0 0 0.1 0.5 0.6 0.3 0.1 0.1 0.0 0.4 3.0
Pat Connaughton 27 7:44 48.3 37.1 64.3 0.4 1.2 1.6 0.6 0.3 0.2 0.0 0.3 3.0
Mason Plumlee 14 8:56 75.0 0 66.7 0.7 2.1 2.9 1.1 0.6 0.4 0.0 0.7 1.9
Drew Peterson 6 10:40 12.5 0.0 50.0 0.5 1.0 1.5 0.3 0.0 0.5 0.2 0.5 0.8
Xavier Tillman 6 2:20 25.0 0.0 0 0.5 0.2 0.7 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.3

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Charlotte Hornets en 1 clic

Brooklyn Nets en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes