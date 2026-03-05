L’impressionnante série des Hornets

Avec 32 victoires pour 31 défaites, les Hornets ont basculé dans le positif, et ils l’ont fait avec la manière en s’imposant de 29 points à Boston (118-89). On leur promettait une soirée compliquée en back-to-back, mais les coéquipiers de LaMelo Ball ont confirmé qu’ils étaient la meilleure équipe du moment avec cette 6e victoire de rang.

C’est la meilleure série en cours, et elle est même historique ! Depuis six matches, les Hornets ont maintenu tous leurs adversaires sous la barre des 100 points, et ils ont gagné chaque rencontre de 15 points et plus. Seuls les Pistons, en mars 2004, ont fait mieux avec 8 succès d’affilée de 15 points et plus.

« C’est agréable d’avoir un effectif en bonne santé », répond Charles Lee. « Ça a clairement joué un rôle dans les changements que nous avons connus. Mais je pense aussi que les gars ont encore davantage adhéré au processus. Cela a commencé durant l’intersaison : tout le monde a amélioré ses habitudes de travail, ses exigences et notre cohésion pour nous aider à nous élever les uns les autres. Nous sommes devenus plus forts grâce à tout cela. »

« Les Hornets sont là ! »

Autre série impressionnante : il s’agit de la dixième victoire consécutive à l’extérieur pour les Hornets ! « Au final, tout se résume à notre rythme et à notre intensité physique », explique Moussa Diabaté. « Évidemment, nous avons d’excellents shooteurs capables de mettre des tirs. Mais globalement, c’est notre agressivité, le fait de courir sans cesse et de continuer à attaquer quoi qu’il arrive. Cela nous permet de prendre l’ascendant. »

Dominer l’actuel deuxième de la Conférence Est devrait encore renforcer la confiance des Hornets, qui peuvent rêver de la 6e place, synonyme de qualification directe pour les playoffs. Charles Lee et ses joueurs n’ont que 2.5 matches de retard sur les Sixers…

« Boston est une grande équipe, mais nous pensons aussi être une grande équipe », conclut Moussa Diabaté. « Au final, nous ne voulions pas trop nous concentrer sur eux. Bien sûr, on voulait gagner le match, mais si on se concentre sur ce qu’on doit faire, le reste suivra. C’est aussi un message pour la ligue : les Hornets sont là ! »