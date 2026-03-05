Toujours frustrés, les Bucks ont grillé une sérieuse cartouche

Son geste de frustration lui a logiquement valu une faute technique. En voyant la claquette de Dyson Daniels, que ni lui ni ses coéquipiers n’ont bloqué au rebond, Giannis Antetokounmpo a pris le cuir et l’a balancé contre le support du panier.

En colère, le Grec savait qu’à ce moment du match, avec 18 points d’avance pour les Hawks à quatre minutes de la fin, ces derniers allaient s’imposer. Et consolider ainsi leur 10e place à l’Est, avec un bilan désormais positif, dont les Bucks vont tenter désespérément de se rapprocher.

« Je préfère qu’il y ait des émotions plutôt que l’inverse. Je ne vais donc pas faire tout un plat d’un gars qui balance le ballon contre le support du panier sous le coup de l’énervement. Il était frustré. Tout le monde était frustré », réagit Doc Rivers.

Une frustration liée selon le coach à la dérive offensive de sa formation. Après un premier quart-temps de bonne facture terminé avec 38 points inscrits et 13 points d’avance, Milwaukee a été limité à 42 unités en seconde période.

Une attaque statique, une défense absente

« J’ai trouvé qu’on avait arrêté de bouger, qu’on a arrêté de jouer comme on le faisait en attaque. J’ai trouvé qu’on avait stagné offensivement. Pas juste une personne, nous tous. J’étais donc plus concentré là-dessus que sur ce que Giannis faisait », poursuit Doc Rivers, selon qui Atlanta est resté dans son système quand Milwaukee est sorti du sien, notamment dans le troisième quart-temps.

« On a perdu notre rythme. On ne l’a jamais retrouvé. […] Mais plus important encore, ils ont marqué à chaque fois, et c’est ça qui me frustre. Je peux accepter qu’on galère offensivement, mais il faut des stops. Et dans cette période, quand on ne marquait pas, eux marquaient à chaque coup, et le match a basculé », analyse-t-il.

Titulaire pour un deuxième match de suite, Ousmane Dieng pointe lui aussi du doigt des errances défensives. « Si on veut changer sur les postes de un à quatre ou de un à cinq, on doit avoir une meilleure communication sur les écrans et sur tout le reste », remarque le Français, conscient que le temps presse.

Les Bucks, qui restent sur quatre revers de rang, n’ont plus que 21 matchs pour se sortir d’une situation très mal embarquée. Les joueurs de Milwaukee (26v-35d), 11e, vont devoir sérieusement cravacher pour revenir sur les Hornets (32-31) et les Hawks (32-31)… les équipes les plus en forme de l’Est avec respectivement 6 et 5 victoires de suite.

Samedi, Milwaukee accueille le Jazz pour une défaite interdite, avant la réception du Magic et des Suns. Et surtout avant un déplacement à Atlanta à la mi-mars qui pourrait s’annoncer capital.