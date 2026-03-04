Lu Dort regrette son geste sur Nikola Jokic

La faute gratuite de Lu Dort sur Nikola Jokic a fait dégoupiller le Serbe la semaine passée, à l’issue d’une rencontre très physique et tendue entre Denver et Oklahoma City. Le triple MVP des Nuggets n’avait pas caché sa colère sur le parquet, ni pour se justifier ensuite, en parlant d’un « geste inutile » et d’une « réaction nécessaire » de sa part.

Maintenant que la pression est retombée, le joueur du Thunder, expulsé pour ce geste, fait amende honorable.

« Le match a été physique. C’était manifestement un contact inutile, que je n’aurais pas dû faire. Et le pire dans tout ça, c’est que j’ai été expulsé », raconte-t-il à The Athletic. « C’était un match de haut niveau. Je suis un compétiteur, donc je me bats. C’était très physique et il y a des limites. J’ai dépassé les limites. »

Ensuite, Lu Dort donne le point à son adversaire. « Il avait raison. Le contact était inutile. Je n’aurais pas dû le faire », insiste le champion 2025, qui ajoute qu’il « adore affronter les Nuggets » et donc que ce geste n’avait rien de personnel envers Nikola Jokic.

C’est pourquoi il n’accepte pas que l’on dise que sa faute était une sale faute, ni qu’il soit un sale joueur, un « dirty player ».

« J’ai un travail difficile : défendre sur les meilleurs joueurs chaque soir. Ce n’est pas facile et c’est clair que je joue dur, que je suis physique. Parfois, on pense que c’est trop mais c’est toujours selon les règles du basket », analyse-t-il. « Je ne crois pas être un sale joueur. Je ne peux pas contrôler les médias. Ils cherchent le buzz. Je fais ça pour cette franchise depuis des années et je suis satisfait de notre façon de jouer. Je vais continuer de faire ce que je fais et laisser les journalistes me juger comme ils le veulent. Mais je ne suis pas un sale joueur. »

Luguentz Dort Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 OKC 36 22:47 39.4 29.7 79.2 0.7 1.6 2.3 0.8 2.7 0.9 0.6 0.1 6.8 2020-21 OKC 52 29:40 38.7 34.3 74.4 0.7 2.9 3.6 1.7 2.6 0.9 1.5 0.4 14.0 2021-22 OKC 51 32:39 40.4 33.2 84.3 0.7 3.4 4.2 1.7 2.9 0.9 1.7 0.4 17.2 2022-23 OKC 74 30:42 38.8 33.0 77.2 1.7 2.9 4.6 2.1 3.3 1.0 1.2 0.3 13.7 2023-24 OKC 79 28:26 43.8 39.4 82.6 0.9 2.7 3.6 1.4 2.9 0.9 0.9 0.6 10.9 2024-25 OKC 71 29:12 43.5 41.2 71.7 1.3 2.9 4.1 1.6 2.9 1.1 0.7 0.5 10.1 2025-26 OKC 52 27:53 38.8 33.9 76.2 0.9 3.0 3.8 1.3 2.8 0.9 0.8 0.4 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.